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Show24 Українські зірки Син Костянтина Грубича втратив кінцівку на фронті
24 липня, 18:20
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Син Костянтина Грубича втратив кінцівку на фронті

Марія Касій
Основні тези
  • Ярослав Грубич, син Костянтина Грубича, втратив руку на фронті.
  • Костянтин Грубич висловив гордість за сина, наголошуючи на важливості лікування та реабілітації.

28-річний Ярослав Грубич зазнав поранення на фронті. Він показав фото з лікарні й повідомив, що втратив праву руку.

Син ведучого Костянтина Грубича також втратив слух на певний час, ймовірно, через контузію. Про це пише Show 24 з посиланням на сторінку Ярослава Грубича.

До слова YARMAK розповів про зустріч з Хливнюком на фронті: на якому напрямку перетнулись музиканти 

Ярослав Грубич повідомив, що зазнав серйозного поранення й втратив руку цього тижня. Він не став повідомляти про деталі, але подякував близьким за слова підтримки.

Недавно вписав другий день народження/вижив. Лівою рукою навчаєшся швидко, якщо мати бажання. Але вже обіцяють, як сказали "нову сексуальну ручку". А може я погано почув, бо слух втратив на деякий час, самі розумієте… Додатково реанімації, уколи, наркози. Тримайтесь… і нас не здолати, 
– написав боєць. 


Ярослав Грубич / Фото з фейсбуку Ярослава Грубича

Костянтин Грубич відреагував на звістку

Ведучий розповів, що з часом люди дізнаються про історію його сина. Та зараз у пріоритеті – лікування та реабілітація. 

Наш син Ярослав живий, хоча звикати до нового стану ще довго. Якщо можливо. Він надзвичайно мужній і цілісний. Я здивований і надзвичайно пишаюся. Тяжко усім… але з такими людьми ми нездоланні. Ви знаєте, хто винен, 
– підсумував Костянтин Грубич. 

Нагадаємо, у червні Костянтин Грубич повідомив, що його син мобілізувався до Сил оборони. Його рішення було виваженим та обдуманим. Шоумен зізнавався, що він складно переживає цей час, як і його дружина.

На той час Ярослав вже служив у війську певний час. До мобілізації він працював оператором і режисером, документував війну.