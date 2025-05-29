"Хотів захищати Україну разом з татом": де нині син загиблого військового Максима Неліпи
- Максим Неліпа, телеведучий і військовослужбовець, загинув на фронті, залишивши двох дітей, Артема і Марію.
- Син Артем, після виїзду до Ізраїлю з родиною, зараз служить в армії Ізраїлю, прийнявши це рішення самостійно.
- Артем з дитинства грав у Counter-Strike, що, за словами матері, підготувало його до служби в армії.
Нещодавно на фронті загинув телеведучий та актор Максим Неліпа. У нього залишилися двоє дітей: дорослий син Артем і молодша донька Марія.
Колишня дружина Неліпи розповіла, де зараз живуть діти Максима та що робить його первісток, який, як і батько, хотів боронити Україну. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.
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Як виявилося, Тамара Неліпа з дітьми в березні 2022 року виїхала з України до Ізраїлю. Там вони живуть і досі.
Спочатку Артем, якому на той момент було 17 років, категорично відмовлявся залишати Україну – він хотів йти на фронт разом із батьком, який був на передовій з перших днів війни.
Нині Артем уже повнолітній і служить в одному з бойових підрозділів ізраїльської армії. За словами мами, хлопець самостійно прийняв це рішення і ні з ким не радився.
Ми нещодавно згадували, що коли Артем був маленьким, він дуже любив грати у комп’ютерну гру Counter-Strike. Я тоді сварила його, казала, що шкодить зору і краще піти погратися на вулицю з друзями. А він мені відповідає: "Мамо, я все дитинство готувався до цього, відчуваючи, що колись доведеться щось таке робити в житті",
– поділилася Тамара.
Колишня дружина Максима Неліпи з їхнім сином Артемом / Фото з фейсбуку Тамари
Напередодні наша редакція писала, чому дружина та діти не приїхали на похорон Максима Неліпи.