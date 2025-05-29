"Хотів захищати Україну разом з татом": де нині син загиблого військового Максима Неліпи

Нещодавно на фронті загинув телеведучий та актор Максим Неліпа. У нього залишилися двоє дітей: дорослий син Артем і молодша донька Марія.

Колишня дружина Неліпи розповіла, де зараз живуть діти Максима та що робить його первісток, який, як і батько, хотів боронити Україну. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

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Як виявилося, Тамара Неліпа з дітьми в березні 2022 року виїхала з України до Ізраїлю. Там вони живуть і досі.

Спочатку Артем, якому на той момент було 17 років, категорично відмовлявся залишати Україну – він хотів йти на фронт разом із батьком, який був на передовій з перших днів війни.

Нині Артем уже повнолітній і служить в одному з бойових підрозділів ізраїльської армії. За словами мами, хлопець самостійно прийняв це рішення і ні з ким не радився.

Ми нещодавно згадували, що коли Артем був маленьким, він дуже любив грати у комп’ютерну гру Counter-Strike. Я тоді сварила його, казала, що шкодить зору і краще піти погратися на вулицю з друзями. А він мені відповідає: "Мамо, я все дитинство готувався до цього, відчуваючи, що колись доведеться щось таке робити в житті",

– поділилася Тамара.



Колишня дружина Максима Неліпи з їхнім сином Артемом / Фото з фейсбуку Тамари

Напередодні наша редакція писала, чому дружина та діти не приїхали на похорон Максима Неліпи.