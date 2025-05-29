Бывшая жена Нелипы рассказала, где сейчас живут дети Максима и что делает его первенец, который, как и отец, хотел защищать Украину. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

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Как оказалось, Тамара Нелипа с детьми в марте 2022 года уехала из Украины в Израиль. Там они живут до сих пор.

Сначала Артем, которому на тот момент было 17 лет, категорически отказывался покидать Украину – он хотел идти на фронт вместе с отцом, который был на передовой с первых дней войны.

Сейчас Артем уже совершеннолетний и служит в одном из боевых подразделений израильской армии. По словам мамы, парень самостоятельно принял это решение и ни с кем не советовался.

Мы недавно вспоминали, что когда Артем был маленьким, он очень любил играть в компьютерную игру Counter-Strike. Я тогда ругала его, говорила, что вредит зрению и лучше пойти поиграть на улицу с друзьями. А он мне отвечает: "Мама, я все детство готовился к этому, чувствуя, что когда-то придется что-то такое делать в жизни",

– поделилась Тамара.



Бывшая жена Максима Нелипы с их сыном Артемом / Фото из фейсбука Тамары

Накануне наша редакция писала, почему жена и дети не приехали на похороны Максима Нелипы.