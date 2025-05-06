Принцу Арчі – 6 років: рідкісні фото первістка Гаррі та Меган Маркл, яких ви могли не бачити
- Принц Арчі, син принца Гаррі та Меган Маркл, святкує 6-річчя, займаючи шосте місце в порядку престолонаступництва.
- Після переїзду до США у 2020 році Гаррі та Меган приховують дітей від публіки, показуючи їх лише на різдвяних листівках чи у відео з рідкісних інтерв'ю.
- Меган Маркл повернулася в соцмережі у 2025 році, іноді показуючи своїх дітей, але продовжує приховувати їхні обличчя.
Син принца Гаррі та Меган Маркл святкує день народження – хлопчику 6 травня виповнилося 6 років. Принц Арчі Сассекський – четверний онук Чарльза III, який займає шосте місце у порядку престолонаступництва.
Кенсінгтонський палац повідомив про вагітність Меган Маркл у жовтні 2018 року. Вже 6 травня 2019 у принца Гаррі та Меган народився первісток. Show 24 покаже рідкісні фото хлопчика від народження і дотепер.
До слова Король Чарльз віддав честь українським військовим на параді в Лондоні: їх зустріли оплесками
Після пологів принц Гаррі та Меган Маркл оселилися у Фрогмор-котеджі, що неподалік Віндзорського замку. 6 липня Арчі похрестили у каплиці Святого Георгія. Герцоги Сассекські вирішили не розголошувати, хто став хрещеним батьком і матір'ю.
Рідкісні знімки принца Арчі / Фото Getty Images
Рідкісні знімки принца Арчі / Фото Getty Images
Арчі був з батьками, коли ті подорожували Південною Африкою. Це була одна з рідкісних появ малюка на публіці.
Рідкісні знімки принца Арчі / Фото Getty Images
Та вже у 2020 році принц Гаррі та Меган Маркл переїхали до США та відмовилися від посад у королівській сім'ї. З того часу Меган і Гаррі приховували сина й після народження доньки працювали над тим, щоб діти не з'являлися на публіці. Побачити пару та їхнього сина можна було лише на різдвяних листівках чи на відео з рідкісних інтерв'ю.
Рідкісні знімки принца Арчі / Фото Netflix
Рідкісні знімки принца Арчі / Фото з інстаграму
Рідкісні знімки принца Арчі / Фото з сайту Archewell
Рідкісні знімки принца Арчі / Фото Netflix
Меган Маркл на початку 2025 року несподівано повернулась у соцмережі. З того часу вона ділиться не тільки своїми фото, але й зрідка показує дітей – Арчі й Лілібет. Щоправда, Меган продовжує приховувати обличчя дітей.
Рідкісні знімки принца Арчі / Фото з інстаграму Меган Маркл
Рідкісні знімки принца Арчі / Фото з інстаграму Меган Маркл