Чи піде єдиний син Тіни Кароль воювати: співачка відверто відповіла на болюче запитання
Відома українська поп–діва зробила прокоментувала погляди на майбутнє свого єдиного спадкоємця, який невдовзі досягне повноліття. Зірка відверто зізналася, як поставиться до можливого рішення сина взяти участь у захисті України.
Популярна українська співачка Тіна Кароль відверто розповіла, чи повернеться її єдиний син Веніамін в Україну після навчання у Великій Британії та чи є ймовірність, що він мобілізується до ЗСУ. Своїми думками на тему, яка тривожить серце кожної мами, зірка поділилась в інтерв'ю НАСПРАВДІ MAX.
Незабаром хлопцеві, якого артистка народила у шлюбі з покійним продюсером Євгеном Огіром, виповниться 18 років. Зараз юнак живе та здобуває освіту за кордоном, проте зіркова матуся запевняє, що вони з сином одностайні у рішенні про його повернення в Україну. Коли ж Тіну запитали, як вона відреагує, якщо юнак виявить бажання воювати, співачка без вагань заявила, що з розумінням поставиться до будь-якого рішення дитини.
Що скаже дитина, те й буде. Він справді розумний хлопчик, і він знадобиться у багатьох сферах. І я завжди вірила, що представляти Україну на майбутнє повинні люди, які вільно говорять англійською, вільно говорять ще мовами. А він говорить,
– поділилася виконавиця.
Тіна Кароль з сином Веніаміном Огіром / Фото з інстаграму Тіни Кароль
На думку Кароль, нинішня війна породила у суспільстві сильне прагнення створити нову, ідеальну державу. Співачка переконана, що саме молодь, яка має досвід української та закордонної освіти, буде відбудовувати Україну.
Раніше Тіна Кароль висловилась і про особисте життя сина. Так, співачка зізналася, якою свекрухою себе бачить у майбутньому.