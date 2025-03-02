Однорічний син Віталія Козловського серйозно захворів: "З ризиком ускладнень"

Син Віталія Козловського Оскар, якому нещодавно виповнився рік, захворів. У малюка грип.

Про це розповіла дружина Козловського. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Юлії Бакуменко.

Не пропустіть Степан Гіга зібрав "Палац спорту" та виступив з Байдаком: без інциденту не обійшлось

Так, з'ясувалося, що погане самопочуття в Оскара продовжує вже декілька днів.

Оскільки в родині грип, підтверджений тестом, то і в нього зрозуміло що. Зараз грип дуже лютий, і лікарка порекомендувала, що просто симптоматичне лікування – це надовго і з ризиком ускладнень,

– розповіла Юлія Бакуменко.

Вона також розповіла, які ліки малюку прописала лікарка, щоб він швидше одужав.

Важливо! Тут слід розуміти, що самолікування може нашкодити вашому здоров'ю і слід приймати медикаменти лише тоді, коли вам їх прописав лікар.



Син Віталія Козловського захворів / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, син Віталія Козловського народився 25 лютого 2024 року. Днями він відзначив свій перший день народження. Хлопчика охрестили у Михайлівському Золотоверхому соборі. Його хрещеною стала Юла, дружина ведучого Анатолія Анатоліча, а хрещеним – продюсер Андрій Ігнатченко.