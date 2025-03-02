Об этом рассказала жена Козловского. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Юлии Бакуменко.

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Так, выяснилось, что плохое самочувствие у Оскара продолжается уже несколько дней.

Поскольку в семье грипп, подтвержден тестом, то и у него понятно что. Сейчас грипп очень лютый, и врач порекомендовала, что просто симптоматическое лечение – это надолго и с риском осложнений,

– рассказала Юлия Бакуменко.

Она также рассказала, какие лекарства малышу прописала врач, чтобы он быстрее выздоровел.

Важно! Здесь следует понимать, что самолечение может навредить вашему здоровью и следует принимать медикаменты только тогда, когда вам их прописал врач.



Сын Виталия Козловского заболел / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, сын Виталия Козловского родился 25 февраля 2024 года. На днях он отметил свой первый день рождения. Мальчика окрестили в Михайловском Златоверхом соборе. Его крестной стала Юла, жена ведущего Анатолия Анатолича, а крестным – продюсер Андрей Игнатченко.