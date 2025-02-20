Судинне утворення, – дружина Остапчука розповіла про ваду в 2-місячного сина

Дружина Володимира Остапчука повідомила, що в їхнього 2-місячного сина є судинне утворення на ніжці. Вона розповіла, що це таке.

Крім того, розсекретила, чи можна вилікувати малюка. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Катерини Остапчук.

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Так, зясувалося, що в Тимофія гемангіома. Водночас мама малюка запевнила, що це судинне утворення часто виникає у діток і його можна видалити лазером.

Гемангіома (судинне утворення). Вона часто трапляється в діток. Це нічого страшного. Видаляється лазером після року, але більше частина може зникнути й сама по собі,

– повідомила Катерина Остапчук.



Катерина Остапчук з сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про сина Володимира та Катерини Остапчук