20 лютого, 20:39
Судинне утворення, – дружина Остапчука розповіла про ваду в 2-місячного сина
Основні тези
- У 2-місячного сина Володимира та Катерини Остапчуків виявили судинне утворення на ніжці, яке можна лікувати лазером.
- Катерина Остапчук зазначила, що це судинне утворення часто виникає у дітей і може зникнути саме по собі.
Дружина Володимира Остапчука повідомила, що в їхнього 2-місячного сина є судинне утворення на ніжці. Вона розповіла, що це таке.
Крім того, розсекретила, чи можна вилікувати малюка. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Катерини Остапчук.
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Так, зясувалося, що в Тимофія гемангіома. Водночас мама малюка запевнила, що це судинне утворення часто виникає у діток і його можна видалити лазером.
Гемангіома (судинне утворення). Вона часто трапляється в діток. Це нічого страшного. Видаляється лазером після року, але більше частина може зникнути й сама по собі,
– повідомила Катерина Остапчук.
Катерина Остапчук з сином / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про сина Володимира та Катерини Остапчук
- Тимофій народився 10 грудня 2024 року в київському центрі "Лелека". Вага хлопчика – 3020 грамів, зріст – 53 сантиметри.
- Для Володимира це третя дитина, а для Катерини – перша.
- Подружжя найняло няню для допомоги з дитиною.