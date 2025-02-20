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Show24 Українські зірки Судинне утворення, – дружина Остапчука розповіла про ваду в 2-місячного сина
20 лютого, 20:39
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Судинне утворення, – дружина Остапчука розповіла про ваду в 2-місячного сина

Софія Хомишин
Основні тези
  • У 2-місячного сина Володимира та Катерини Остапчуків виявили судинне утворення на ніжці, яке можна лікувати лазером.
  • Катерина Остапчук зазначила, що це судинне утворення часто виникає у дітей і може зникнути саме по собі.

Дружина Володимира Остапчука повідомила, що в їхнього 2-місячного сина є судинне утворення на ніжці. Вона розповіла, що це таке.

Крім того, розсекретила, чи можна вилікувати малюка. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Катерини Остапчук. 

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Так, зясувалося, що в Тимофія гемангіома. Водночас мама малюка запевнила, що це судинне утворення часто виникає у діток і його можна видалити лазером. 

Гемангіома (судинне утворення). Вона часто трапляється в діток. Це нічого страшного. Видаляється лазером після року, але більше частина може зникнути й сама по собі,
– повідомила Катерина Остапчук. 


Катерина Остапчук з сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про сина Володимира та Катерини Остапчук

  • Тимофій народився 10 грудня 2024 року в київському центрі "Лелека". Вага хлопчика – 3020 грамів, зріст – 53 сантиметри.
  • Для Володимира це третя дитина, а для Катерини – перша.
  • Подружжя найняло няню для допомоги з дитиною.