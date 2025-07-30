Не лише син Костянтина Грубича: діти українських зірок, які долучилися до війська
- Син Костянтина Грубича, Ярослав, зазнав важкого поранення на фронті: втратив праву руку та тимчасово слух.
- Сини відомих українських зірок, серед них Сергій Кондратюк, Дмитро Харчишин та Іван Пелих, також долучилися до Сил оборони України.
Під час повномасштабного вторгнення чимало українських зірок стали на захист України. Ухвалили рішення долучитися до війська й діти деяких відомих людей, зокрема син ведучого Костянтина Грубича, який нещодавно зазнав поранення.
Хто ще з дітей українських зірок долучився до Сил оборони, читайте у матеріалі Show 24.
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Ярослав Грубич
Днями син Костянтина Грубича повідомив, що зазнав важкого поранення на фронті. 28-річний Ярослав втратив праву руку і на деякий час – слух. Хлопець не поділився подробицями, але подякував близьким за підтримку.
Недавно вписав другий день народження/вижив. Лівою рукою навчаєшся швидко, якщо мати бажання. Але вже обіцяють, як сказали "нову сексуальну ручку". А може я погано почув, бо слух втратив на деякий час, самі розумієте… Додатково реанімації, уколи, наркози. Тримайтесь… і нас не здолати,
– написав він.
Сергій Кондратюк
У травні вийшло інтерв'ю з Віталієм Козловським, де він розповів, що старший син Ігоря Кондратюка пішов добровольцем на фронт. Згодом сам продюсер підтвердив, що Сергій у війську з вересня 2023 року та служить у 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Він зізнавався, що переживає на сина.
Це війна. Але з іншого боку над місцем, де зараз сидить мій син, не літають "Шахеди", а у нас над будинком літають "Шахеди" і крилаті ракети. Ми всі на цій війні можемо загинути, незалежно від того, сидимо ми на передку чи у себе вдома в Києві. Це не означає, що я за нього не переживаю. Це означає, що ми всі воюємо,
– сказав Кондратюк.
Дмитро Харчишин
Син лідера рок-гурту "Друга Ріка" також ухвалив рішення стати на захист України. У травні музикант розповідав, що Дмитро ніколи не хотів стати військовим, однак пішов воювати. Хлопець служив сапером.
Того ж місяця Харчишин поділився, що його син проходить офіцерські курси та навчає інших.
Він залишився рити, розставляти міни й збирати їх потім. Вони зробили дуже багато, зокрема знищили чимало мостів на кордоні з північними сусідами. Це небезпечна робота, бо йдеться про вибухівку,
– розповів музикант.
Іван Пелих
Син українського телеведучого Ігоря Пелиха, який у 2009 році загинув у ДТП, долучився до війська у 20-річному віці. У травні 2024 року Іван повідомив, що отримав відзнаку від Рустема Умєрова.
Навесні 2025 року Іван Пелих розповідав про свою посаду:
Зараз я командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Коротше, командир ВУБАК. Був командиром взводу, але зараз трошки понизився на відділення. Тому що командир взводу – це матеріально відповідальна посада,
– пояснив захисник.
Він зазначав, що хотів брати активнішу участь у бойових діях, а не займатися організаційними питаннями.
Раніше ми повідомляли, що лідер гурту "Пиріг і Батіг" Мар'ян Пирожок мобілізувався.