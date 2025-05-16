Правоохоронці відкрили три кримінальні справи проти Анни Алхім

Поліція відкрила кілька проваджень щодо дій Анни Алхім. Стало відомо, за якими статтями проводитимуть розслідування.

Департамент комунікацій НПУ повідомив, що проти блогерки Анни Алхім (справжнє ім'я – Анна Буряченко) відкрито три кримінальні справи. Про це пише Show 24 з посиланням на "РБК-Україна".

До слова Скандал з Анною Алхім: СБУ розпочала перевірку, а поліція відкрила кримінальне провадження

Щодо Анни Буряченко відкрили три кримінальні провадження за трьома статтями – 161, 111 і 346 Кримінального кодексу України,

– уточнили в Департаменті комунікацій НПУ.

161 стаття стосується порушення рівноправності громадян щодо їхніх переконань та за іншими ознаками. 111 стаття Кримінального кодексу України стосується державної зради.

Анна Алхім наразі не прокоментувала інформацію, але опублікувала у своєму телеграм-каналі жарт про обшуки.