Скандал навколо пісень Скрябіна: продюсер Moon Records відповів на звинувачення в шахрайстві

Фронтмен гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув у ДТП майже 10 років тому. Однак боротьба за кошти з пісень та авторські права тривають.

Наприкінці 2024 року генеральній директорці лейблу Moon Records оголосили про підозру у шахрайстві. Нацполіція висунула звинувачення у недоплаті близько 1,5 мільйона гривень дружини Андрія Кузьменка. Співзасновник і продюсер Moon Records Андрій Пасічник заперечив цьому, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Андрій Пасічник заявив, що ситуація має інший вигляд: не він винен гроші вдові Кузьми Скрябіна, а вона йому.

Ця інформація не має під собою жодних реальних підстав,

– стверджує Пасічник.

За словами продюсера Moon Records, Світлана Бабійчук та її представники повідомили слідству тільки те, що було їм вигідно. Він заявляє, що у 2013 році лейбл підписав договір з гуртом "Скрябін" та видав колективу аванс у розмірі 67 тисяч доларів.

Через два роки Андрій Кузьменко загинув в аварії, тож виникло два шляхи виходу з ситуації: родина музиканта мала або завершити співпрацю та відати кошти, або повертати аванс під час подальшої співпраці. Сім'я Кузьми обрала другий варіант.

Світлана Бабійчук заперечує версію про аванс. Натомість Андрій Пасічник стверджує, що надасть всі документи.

Нас звинувачують у тому, що ми не виплатили 1,5 мільйона гривень, тоді як вони ще повинні повернути 2,8 мільйона гривень ($67 000 за курсом 41,8 гривні за долар). Це абсурд,

– каже Пасічник.

За словами продюсера лейблу, Moon Records вираховував цей борг з роялті. На це дала згоду вдова Андрія Кузьменка. Але у 2018 році вона нібито перестала виконувати умови договору – з того часу виник скандал, з яким тепер розбиратиметься суд.

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