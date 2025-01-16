В конце 2024 года генеральному директору лейбла Moon Records объявили о подозрении в мошенничестве. Нацполиция выдвинула обвинения в недоплате около 1,5 миллиона гривен жене Андрея Кузьменко. Соучредитель и продюсер Moon Records Андрей Пасечник отрицает это, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.
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Андрей Пасечник заявил, что ситуация выглядит иначе: не он должен деньги вдове Кузьмы Скрябина, а она ему.
Эта информация не имеет под собой никаких реальных оснований,
– утверждает Пасечник.
По словам продюсера Moon Records, Светлана Бабийчук и ее представители сообщили следствию только то, что было им выгодно. Он заявляет, что в 2013 году лейбл подписал договор с группой "Скрябин" и выдал коллективу аванс в размере 67 тысяч долларов.
Через два года Андрей Кузьменко погиб в аварии, поэтому возникло два пути выхода из ситуации: семья музыканта должна была или завершить сотрудничество и отдавать средства, или возвращать аванс при дальнейшем сотрудничестве. Семья Кузьмы выбрала второй вариант.
Светлана Бабийчук отрицает версию об авансе. Зато Андрей Пасечник утверждает, что предоставит все документы.
Нас обвиняют в том, что мы не выплатили 1,5 миллиона гривен, тогда как они еще должны вернуть 2,8 миллиона гривен ($67 000 по курсу 41,8 гривны за доллар). Это абсурд,
– говорит Пасечник.
По словам продюсера лейбла, Moon Records высчитывал этот долг из роялти. На это дала согласие вдова Андрея Кузьменко. Но в 2018 году она якобы перестала выполнять условия договора – с тех пор возник скандал, с которым теперь будет разбираться суд.
Подробнее о скандале
- В 2021 году Ольга Кузьменко опубликовала обращение к продюсеру Moon Records и обвинила его в "хищении авторских прав" на песни ее сына. Она сообщила, что против лейбла открыто уголовное производство из-за сокрытия информации о начислении за авторские права.
- В декабре 2024 года следователи Нацполиции сообщили о подозрении директору музыкального лейбла в мошенничестве на 1,5 миллиона гривен. Она якобы умышленно занижала количество прослушиваний и выплаты семье покойного музыканта Андрея Кузьменко. Директору грозит до 8 лет заключения за крупные размеры мошенничества.