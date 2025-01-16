В конце 2024 года генеральному директору лейбла Moon Records объявили о подозрении в мошенничестве. Нацполиция выдвинула обвинения в недоплате около 1,5 миллиона гривен жене Андрея Кузьменко. Соучредитель и продюсер Moon Records Андрей Пасечник отрицает это, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Андрей Пасечник заявил, что ситуация выглядит иначе: не он должен деньги вдове Кузьмы Скрябина, а она ему.

Эта информация не имеет под собой никаких реальных оснований,

– утверждает Пасечник.

По словам продюсера Moon Records, Светлана Бабийчук и ее представители сообщили следствию только то, что было им выгодно. Он заявляет, что в 2013 году лейбл подписал договор с группой "Скрябин" и выдал коллективу аванс в размере 67 тысяч долларов.

Через два года Андрей Кузьменко погиб в аварии, поэтому возникло два пути выхода из ситуации: семья музыканта должна была или завершить сотрудничество и отдавать средства, или возвращать аванс при дальнейшем сотрудничестве. Семья Кузьмы выбрала второй вариант.

Светлана Бабийчук отрицает версию об авансе. Зато Андрей Пасечник утверждает, что предоставит все документы.

Нас обвиняют в том, что мы не выплатили 1,5 миллиона гривен, тогда как они еще должны вернуть 2,8 миллиона гривен ($67 000 по курсу 41,8 гривны за доллар). Это абсурд,

– говорит Пасечник.

По словам продюсера лейбла, Moon Records высчитывал этот долг из роялти. На это дала согласие вдова Андрея Кузьменко. Но в 2018 году она якобы перестала выполнять условия договора – с тех пор возник скандал, с которым теперь будет разбираться суд.

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