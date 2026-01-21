Вони імпровізують, – продюсер Полякової розніс роботу Jerry Heil на тлі скандалу з Кажанною
- Скандал між лейблом NOVA MUSIC і співачкою Кажанною виник через "рабський контракт" і невиплачені кошти, що викликало публічний конфлікт і розірвання співпраці.
- Продюсер Полякової Михайло Ясинський критикує компанію Jerry Heil за недотримання контрактних умов і зазначає, що ситуація з Кажанною виглядає як імпровізація без чіткої стратегії.
Днями розгорівся скандал між лейблом NOVA MUSIC та їхньою підопічною Кажанною. Артистка зробила заяви про "рабський контракт" і невиплачені кошти. У ситуацію втрутилась Jerry Heil, яка є співзасновницею компанії, заявивши, що лейбл допомагав співачці з просуванням, а також завжди йшов їй назустріч і видавав гроші наперед, якщо була така необхідність.
Аж раптом продюсер Полякової – Михайло Ясинський, вирішив припустити, чому так сталось, і пояснив в інтерв'ю Славі Дьоміну роботу Jerry Heil.
За його словами, кожен, хто працює у сфері бізнесу має пам'ятати про одне правило: уклав угоду – виконуй. Ясинський не розуміє, чому підписала артиста, а потім так швидко "злились". Він вважає, що в усьому має бути порядок.
Я б хотів, щоб люди були за порядок, за дисципліну, за прозорість, за конкретику, за договори, яких треба дотримуватися, і за обіцянки, які мають бути виконані. Для чого тоді людину тягнули в контракт, щоб потім розлучитися?,
– зауважив продюсер.
Нагадаємо, що раніше сам Михайло Ясинський ініціював негайний перегляд правил Національного відбору на Євробачення, про що повідомив в соцмережах. Найбільше йшлось про перегляд пункту 4.6, який забороняє артистам, що виступали в Росії чи на окупованих територіях після 2014 року, брати участь у конкурсі. Його підопічна Оля Полякова входить у список тих виконавців, які виступали в країні-агресорці після 2014 року.
Ясинський припускає, що Кажанна – дуже складна ніша, з якою важко працювати. Ба більше, у час війни розкрутити такого артиста це завдання із зірочкою. Та Михайло вважає, що головна проблема може ховатись у самій Jerry Heil. Чоловік припускає, що коли компанію побудували на імені артиста, який швидко росте, то банально не вистачить ресурсу на когось іншого.
Та продюсер не приховує свого здивування, що конфлікт між лейблом і артистом переріс у публічну площину. На його думку, зараз відбувається імпровізація.
На цьому етапі це має вигляд недорослих рефлексій різних людей. Це тягнеться вже декілька днів і я бачу від неї повідомлення, то скоріш за все кризової стратегії немає. Вони імпровізують,
– підкреслив Ясинський.
Головне про скандал Кажанни та лейблу NOVA MUSIC
- Кажанна почала публікувати різні дописи у соцмережах, підігріваючи чутки, що у неї не все гаразд у стосунках із лейблом. Поступово артистка почала отримувати підтримку від публіки й заявила, її мета – вийти з "рабського контракту". Натомість дівчину начебто шантажували зарплатою, роялті, пропонували нову угоду і навішували "космічні борги".
- У результаті NOVA MUSIC оголосив, що припиняє співпрацю з Кажанною достроково. У заяві лейблу йдеться, що проєкт "Кажанна" мав почати приносити прибуток з 3 року у співпраці. Станом на січень 2026 він так і не вийшов у "плюс". При цьому в артистки нічого не вимагали й не посягали на її права.
- Лейбл відкинув заяви Кажанни про "моральні травми" і додав, що артистка сама "переходила кордони".
- Було ще багато заяв, однак компанія передала Кажанні усе: дистрибуцію бек-каталогу, частку прав на пісні, торгову марку, ютуб-канал та відео на ньому. Наразі залишилися неоплачені роялті лише за 3-й квартал 2025 року.