Не тільки Кажанна і Jerry Heil: 5 гучних сварок між українськими зірками та їхніми продюсерами

Конфлікт між молодою артисткою Кажанною та лейблом NOVA MUSIC (співзасновницею якого є Jerry Heil) став одним із найбільш обговорюваних скандалів за останній час. Слова підтримки лунали як у бік виконавиці, так і в бік її команди, що займалась її продюсуванням. Після різних звинувачень, що лунали то з боку Кажанни, то NOVA MUSIC, партнери припинили співпрацю.

Насправді це не перший випадок, коли артисти та продюсери не можуть знайти спільної мови або ж розривають співпрацю з гучним скандалом. Кому з українських знаменитостей доводилось переживати подібний досвід – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Ігор Кондратюк і Віталій Козловський

Конфлікт між Віталієм Козловським та Ігорем Кондратюком тривав понад 10 років. Після розірвання співпраці співак на концертах продовжив виконувати пісні, авторські права на які належали продюсеру, тож Кондратюк подав до суду і виграв.

Скандал вибухнув з новою силою, коли Віталій мобілізувався. Тоді він скаржився, що через виплати продюсеру у нього не залишається військової зарплатні. Кондратюк натомість звинувачував колишнього підопічного в обмані.

"Війна" офіційно завершилась минулого року. Віталій Козловський продав батькову квартиру, виплатив борг та викупив права на пісні. І хоч співак та продюсер інколи згадують одне про одного в інтерв'ю, у юридичній площині питання між ними вже вирішене.



Ігор Кондратюк і Віталій Козловський / Фото ТаблоID

LAUD та Ігор Тарнопольський

У 2017 році фіналіст "Голосу країни" Влад Каращук започаткував музичний проєкт LAUD, а його продюсуванням зайнявся Ігор Тарнопольський (лейбл Enjoy! Records). Перші конфлікти почалися з самого початку, але співак не надавав цьому значної уваги, бо був більш зайнятий творчістю.

Але з початку повномасштабної війни продюсер виїхав з України та перестав займатись проєктом, до того ж LAUD за 5 років жодного разу не отримав роялті. Сам Тарнопольський казав, що попри інвестиції в артиста, дохід з роялті не змогли перетворитися на прибуток – тому й не виплачувалися.

LAUD подав позов до суду і у 2024 році виграв його. Це один з небагатьох випадків в індустрії, коли саме артисту вдалося переконати суд у своїй правоті. Так Владу вдалось закріпити за собою ім'я та право на артистичну діяльність.

Wellboy та Papa Music

Навесні 2023 року Wellboy повідомив, що хоче припинити співпрацю з лейблом Papa Music і працювати з директоркою Мартою Останковою. У лейблі припустили, що Марта просто "накрутила" Антона. І нагадали артистові, що вклали в нього близько 200 тисяч доларів.

Сценічне ім'я та права на пісні Вельбоя належали лейблу, тож співак перейменувався в Anton Velboi та продовжив виконувати свої треки. А команда лейблу, своєю чергою, випускала нові пісні під іменем Wellboy.

Papa Music подали на артиста до суду та виграли його: через це Антону треба було виплатити лейблу 300 тисяч доларів до 2028 року. Через певний час обидві сторони конфлікту повідомили, що з'ясували всі питання – Wellboy повернувся до співпраці з лейблом.



Wellboy та представник Papa Music / Фото з інстаграму лейблу

Олег Винник та Олександр Горбенко

Співпраця Олега й Олександра, які були не тільки партнерами, але й близькими друзями, завершилась під час повномасштабного вторгнення. У певний момент Винник втратив доступ до своїх офіційних сторінок і всі дописи там стали прихованими.

У першому за довгий час інтерв'ю артист пояснив, що виною цьому його колишній продюсер. На цьому публічні сутички між Горбенком і Винником не припинилися. Наприклад, перший заявив, що співак виїхав з України, замаскувавшись "під пледиком" на задньому сидінні авто.

Згодом Олег Винник сказав, що це – нісенітниці. А його дружина Таюне додала, що насправді вони вивезли в Німеччину сім'ю Горбенка й дали їм притулок. І натякнула, що в родині нібито були проблеми з алкоголем.

Одного вечора вони дуже посварилися між собою. Це німецький дім, я злякалася, що прийдуть поліцаї, то розбиратися будуть уже з нами, адже житло наше. Олег сказав, що якщо ви в нашій квартирі, то так не робіть. І ми пішли, залишивши їх на кухні. А коли рано прокинулися, їх уже не було. Ні "дякую", ні "до побачення",

– розповідала Таюне.



Олег Винник та Олександр Горбенко / Фото Viva

Джамала та Ігор Тарнопольський

Ще один конфлікт з лейблом Enjoy! Records пов'язаний з Джамалою. У 2021 році майже всі кліпи переможниці Євробачення раптово зникли з її ютуб-каналу.

Це сталось приблизно через 3 місяці після того, як артистка припинила співпрацю з Ігорем Тарнопольським і змінила менеджмент. З того часу Джамала перестала володіти "ключами" від каналу.

Тарнопольський натякнув на маніпуляцію та шантаж з боку артистки. І пояснив, що кліпи Джамали недоступні до перегляду через проблеми з авторськими правами, які на той момент належали лейблу Enjoy! Records. Артистка майже не коментувала сварку, але через 2 роки зізналась, що проходить через судовий процес.



Ігор Тарнопольський та Джамала / Фото з інстаграму продюсера