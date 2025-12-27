Несподіваний поворот перед фіналом "Холостяка": відомого стрімера на Twitch ледь не заблокували

Напередодні фіналу реаліті-шоу "Холостяк", який відбувся 26 грудня, в соцмережах спалахнув конфлікт між телеканалом СТБ та популярними стрімерами.

Йдеться про Філіпа Трембу та Марію Нетрембу. Чому виник скандал – читайте в матеріалу 24 Каналу.

Так, днями телеканал СТБ подав скарги (страйки) на канал Філіпа Тремби та Марії Нетремби, які дивилися реаліті-шоу "Холостяк" на платформі Twitch.

Філіп Тремба та Марія Нетремба / Фото з інстаграму стрімерки

Це викликало хвилю критики в соціальних мережах.

Чому розгорівся скандал?

Головна причина обурення глядачів – непослідовність дій телеканалу. Річ у тім, що Тремби транслювали "Холостяка" вже другий рік поспіль, і раніше це не викликало жодних проблем. Мало того, СТБ взаємодіяв зі стрімерами у соцмережах: коментував їхні відео у тікток з реакціями на шоу.

Однак під час поточного сезону, саме перед фіналом, канал раптово надіслав два страйки без попередження.

На канал thetremba на Twitch подали 2 скарги / Фото з телеграм-каналу Філіпа Тремби

Для довідки! На Twitch діє правило "трьох страйків" – третя скарга призводить до безповоротного блокування каналу.

Філіп Тремба у своєму телеграм-каналі зазначив, що не один раз звертався до СТБ за офіційним дозволом на трансляцію шоу, однак його запити просто ігнорували.

Ви не уявляєте, скільки разів і через скількох людей я намагався дописатись до СТБ, просто щоб легально і безплатно їх показувати (так, наголошую про безплатно, тому що й у світі, і вже навіть в Україні це нормальна практика платити за популяризацію свого такого контенту на іншу аудиторію, я навіть пропонував їх рекламу показувати повністю), але завжди ігнор,

– написав стрімер.

Після отримання страйків Тремба також намагався зв'язатися з представниками телеканалу для з'ясування ситуації, але телеканал тривалий час йому не відповідав.

Єдиним, хто публічно коментував ситуацію в соцмережах, був телеведучий Григорій Решетнік. Водночас його відповіді у Threads лише більше обурили публіку.

Користувачі не розуміли, чому канал не попередив стрімерів, а одразу подав скарги.

Згодом представники телеканалу зв'язалися з Філіпом.

Зідзвонювались з СТБ, познайомились, обговорили все, що несеться. Вони дійсно знали, що ми стрімимо "Холостяка" і їм було це ок, але страйки прийшли від авторів оригінального The Bachelor. Про страйки команда СТБ була навіть не в курсі,

– розповів стрімер у Threads.

Більше страйків не буде, а в понеділок СТБ зв'яжеться з міжнародними правовласниками з проханням видалити вже наявні скарги на thetremba.

У цілому добре поговорили, мені розказали скільки процесів всі ці погодження займають і як воно взагалі в них працює, але на майбутнє можна буде навіть домовлятись про подібні стріми,

– додав Філіп.

Чим закінчився конфлікт між Трембою та СТБ / Скриншот з Threads

