Несподіваний поворот перед фіналом "Холостяка": відомого стрімера на Twitch ледь не заблокували
- Телеканал СТБ подав скарги на стрімерів Філіпа та Марію Трембу за трансляцію "Холостяка" на Twitch, що викликало обурення глядачів через раптовість дій каналу.
- Після обговорення з СТБ з'ясувалося, що скарги надійшли від авторів оригінального The Bachelor, і канал працює над видаленням цих скарг, щоб уникнути блокування каналу стрімерів.
Напередодні фіналу реаліті-шоу "Холостяк", який відбувся 26 грудня, в соцмережах спалахнув конфлікт між телеканалом СТБ та популярними стрімерами.
Йдеться про Філіпа Трембу та Марію Нетрембу. Чому виник скандал – читайте в матеріалу 24 Каналу.
Так, днями телеканал СТБ подав скарги (страйки) на канал Філіпа Тремби та Марії Нетремби, які дивилися реаліті-шоу "Холостяк" на платформі Twitch.
Це викликало хвилю критики в соціальних мережах.
Чому розгорівся скандал?
Головна причина обурення глядачів – непослідовність дій телеканалу. Річ у тім, що Тремби транслювали "Холостяка" вже другий рік поспіль, і раніше це не викликало жодних проблем. Мало того, СТБ взаємодіяв зі стрімерами у соцмережах: коментував їхні відео у тікток з реакціями на шоу.
Однак під час поточного сезону, саме перед фіналом, канал раптово надіслав два страйки без попередження.
Для довідки! На Twitch діє правило "трьох страйків" – третя скарга призводить до безповоротного блокування каналу.
Філіп Тремба у своєму телеграм-каналі зазначив, що не один раз звертався до СТБ за офіційним дозволом на трансляцію шоу, однак його запити просто ігнорували.
Ви не уявляєте, скільки разів і через скількох людей я намагався дописатись до СТБ, просто щоб легально і безплатно їх показувати (так, наголошую про безплатно, тому що й у світі, і вже навіть в Україні це нормальна практика платити за популяризацію свого такого контенту на іншу аудиторію, я навіть пропонував їх рекламу показувати повністю), але завжди ігнор,
– написав стрімер.
Після отримання страйків Тремба також намагався зв'язатися з представниками телеканалу для з'ясування ситуації, але телеканал тривалий час йому не відповідав.
Єдиним, хто публічно коментував ситуацію в соцмережах, був телеведучий Григорій Решетнік. Водночас його відповіді у Threads лише більше обурили публіку.
Користувачі не розуміли, чому канал не попередив стрімерів, а одразу подав скарги.
Згодом представники телеканалу зв'язалися з Філіпом.
Зідзвонювались з СТБ, познайомились, обговорили все, що несеться. Вони дійсно знали, що ми стрімимо "Холостяка" і їм було це ок, але страйки прийшли від авторів оригінального The Bachelor. Про страйки команда СТБ була навіть не в курсі,
– розповів стрімер у Threads.
Більше страйків не буде, а в понеділок СТБ зв'яжеться з міжнародними правовласниками з проханням видалити вже наявні скарги на thetremba.
У цілому добре поговорили, мені розказали скільки процесів всі ці погодження займають і як воно взагалі в них працює, але на майбутнє можна буде навіть домовлятись про подібні стріми,
– додав Філіп.
Контекст для розуміння
- Twitch – найпопулярніша платформа для онлайн відеотрансляцій, спочатку створена для геймінгу, але згодом розширила тематику. Глядачі можуть дивитися трансляції наживо або переглядати записи пізніше.
- Стрім – це пряма відеотрансляція, яку дивляться в реальному часі. Глядачі можуть спілкуватися зі стримером у чаті та взаємодіяти з ним "тут і зараз". Стріми бувають ігрові, розмовні, навчальні, кулінарні та інші.