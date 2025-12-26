З приводу ситуації висловився ведучий "Холостяка" Григорій Решетник. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його сторінку в Threads.

Григорій Решетник звинуватив Філіпа Трембу та Марію у порушенні авторських прав. Ведучий заявив, що жодних дозволів на трансляцію випусків телеканал СТБ надавати не буде.

Поважайте авторські права – це основа. Все інше – маніпуляції,

– написав Решетник.

У коментарях під дописом на ситуацію відреагував комік Андрій Рибак, який брав участь у 1 сезоні реаліті-шоу "Холостячка". Він зазначив, що всі авторські права належать компанії Warner Brothers, а не СТБ. Чоловік додав, що телеканалу надали лише ексклюзивне право.

Тобто американська компанія продає авторські права на формат за величезні гроші, а хтось користується ним для власного піару безплатно. Саме для таких випадків авторське право і створювалось,

– пояснив Рибак.

У скандал втрутився й Михайло Лебіга. Стрімер заявив, що якщо Григорій Решетник "буде п*здіти", то він розсекретить переможницю 14 сезону проєкту "Холостяк".

Ви ще раз довели, що тєлік – це ху*та. Мені канали навпаки респектують, що стрімлю таку х*йню. Та по всьому світу це окей, канали співпрацюють і ще й платять гроші, щоб їх проєкти дивились на стрімах. А ви в'їхали в штангу, вітаю,

– написав Лебіга у Threads.

Сам Філіп Тремба зазначив, що телеканал СТБ дійсно має право забороняти показ "Холостяка" будь-кому. Стрімер додав, що поважає закон, але не розуміє, чому страйк кинули лише напередодні фіналу.

Прикол у тому, що 10 випусків до фіналу всім було норм. СТБ з офіційної сторінки приходили й коментували нам тіктоки з реакціями на шоу. Вони, звісно ж, були в курсі про наші стріми, після ТБ-платформ це була найпопулярніша трансляція "Холостяка" в Україні. Саме тому всі й кажуть, що можна було просто попередити або написати, щоб ми це не дивились, а не втиху їб*шити страйками саме перед фіналом,

– наголосив Тремба.

Філіп також розповів, що багато разів намагався зв'язатись з телеканалом, щоб отримати дозвіл на легальну і безплатну трансляцію на Twitch, але команда СТБ його ігнорувала.

