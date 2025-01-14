Учасника Нацвідбору звинуватили в українофобії та сексизмі: МУАЯД вперше відповів на закиди

Учасник лонглиста Нацвідбору-2025 МУАЯД потрапив у скандал через українофобні та сексистські відео в тіктоці, які він нібито поширював. Артист ексклюзивно прокоментував цю інформацію та заявив про свою позицію.

Користувачі почали поширювати у соцмережах скриншоти з тіктоку, де видно, які відео на своїй сторінці репостив МУАЯД – учасник Національного відбору на Євробачення-2025. Серед них ролики з російськими артистами, жарти про Ірину Фаріон та інший скандальний контент. Журналісти Show 24 звернулися за коментарем до музиканта.

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МУАЯД зізнався, що Нацвідбір виявився для нього емоційно складним етапом. Він поділився, що після початку голосування за 10 фіналіста відчуває себе немов у "Голодних іграх" та показав відповідний мем.

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МУАЯД стверджує, що непричетний до українофобного чи сексистського контенту. Він не заперечує, що раніше спілкувався російською та вів мовою агресора соцмережі. Однак згодом поступово перейшов на українську.

Я не маю жодного відношення до контенту українофобного чи сексистського змісту. Заперечувати не буду, що раніше частково вів інстаграм російською. Мені українська мова давалася складніше, але з поваги до країни, громадянином якої я обрав бути, намагаюся поступово переходити повністю на українську і розвивати українську культуру,

– висловився МУАЯД.

МУАЯД додав, що бути українцем – це його рішення. Оскільки його батько – сирієць, співак міг би обрати сирійське громадянство.

"Хочу бути почутим, що бути українцем це мій свідомий вибір. У 14 років я обрав громадянство України. Хоча за законом можу отримати сирійське громадянство, бо в мене тато сирієць, я маю там прописку і в будь-який момент можу отримати там громадянство. Але у Сирії, як і в Україні можна мати лише одне. І я свій вибір зробив. Бо люблю Україну, її культуру, людей", – додав співак.

Музикант відкинув звинувачення у сексизмі. Він зауважив, що йому з дитинства прищепили повагу до жінок, літніх людей та всього оточення.

Звинувачення в сексизмі просто не вкладаються у мене в голові. Мене виховали в мусульманській родині з великою повагою до жінок, літніх людей та всього оточення. Я маю маму, бабусю, дві сестри, дівчину і завжди прагну діяти з повагою й залишатися вірним своїм принципам. Але тут, мабуть, моє оточення краще за мене скаже. Бо не розумію, чому я маю виправдовуватись в цьому,

– зазначив МУАЯД.

Підсумовуючи, учасник Нацвідбору подякував кожному за підтримку. Він зазначив, що завжди прагнув створювати контент, який об'єднує людей. МУАЯД висловив сподівання, що зможе й надалі виправдовувати вашу довіру.