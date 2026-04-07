Не шикуємо, – Педан з дружиною розкрили вартість своєї квартири та місячні витрати
- Сім'я Педанів витрачає близько 2,5 тисяч доларів на місяць, найбільше пішло на квартиру у столиці, яка коштувала приблизно 160 тисяч доларів.
- Значна частина бюджету спрямована на освіту: син Марк відвідує приватну школу, донька Валерія навчається в Українському католицькому університеті, а сам Олександр здобуває другу вищу освіту.
Телеведучий Олександр Педан разом із дружиною Інною виховують двох дітей: доньку Валерію (21 рік) та сина Марка (9 років).
У коментарі для шоу "По зірках" на ютуб-каналі SHOWROOM LUX FM вони поділилися, скільки витрачають на життя щомісяця та яка у родини найдорожча покупка.
Виявилося, що найбільше з бюджету пішло на власну квартиру у столиці. Подружжя придбало її у кредит.
Тоді вона вартувала, здається, 160 приблизно тисяч доларів. Ми купували в гривнях, здається, умовно, десь так. Ми брали кредит на три роки, виплачували частинами й врешті пообіцяли, що квартира буде нашій Лєрі,
– поділилася дружина Педана.
Зараз на базові потреби родині достатньо близько 2,5 тисяч доларів на місяць. Завдяки власному житлу та електромобілю вони можуть економити значні суми. "Ми точно не шикуємо", – підкреслив Олександр.
До речі, родина телеведучого Григорія Решетника щомісяця витрачає мінімум 100 тисяч гривень, і також має власне житло. Про це пара розповідала у відео журналістки Ангеліни Пичик. У Григорія та його дружини Христини є троє синів.
Водночас Педан додав, що значна частина бюджету йде на освіту всіх членів родини.
Де навчається Олександр Педан та його рідні?
- Син Марк вчиться у приватній школі в столиці "МрійДій" і цьогоріч пішов у третій клас.
- Донька Валерія навчається в Українському католицькому університеті на спеціальності "соціологія".
- Сам Олександр Педан здобуває другу вищу освіту за спеціальністю "публічне управління", маючи вже диплом менеджера-економіста.
- Інна Педан понад 10 років працювала вчителькою англійської мови, а зараз опановує нову сферу – психоаналіз та сексологію, відкривши власну школу статевого виховання дітей.