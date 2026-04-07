В комментарии для шоу "По звездам" на ютуб-канале SHOWROOM LUX FM они поделились, сколько тратят на жизнь ежемесячно и какая у семьи самая дорогая покупка.
Вас также может заинтересовать Вакарчук выступил на электростанции, поврежденной в результате российского обстрела: щемящие кадры
Оказалось, что больше всего из бюджета ушло на собственную квартиру в столице. Супруги приобрели ее в кредит.
Тогда она стоила, кажется, 160 примерно тысяч долларов. Мы покупали в гривнах, кажется, условно, где-то так. Мы брали кредит на три года, выплачивали частями и в конце пообещали, что квартира будет нашей Лере,
– поделилась жена Педана.
Сейчас на базовые потребности семье достаточно около 2,5 тысяч долларов в месяц. Благодаря собственному жилью и электромобилю они могут экономить значительные суммы. "Мы точно не шикуем", – подчеркнул Александр.
Кстати, семья телеведущего Григория Решетника ежемесячно тратит минимум 100 тысяч гривен, и также имеет собственное жилье. Об этом пара рассказывала в видео журналистки Ангелины Пичик. У Григория и его жены Кристины есть трое сыновей.
В то же время Педан добавил, что значительная часть бюджета идет на образование всех членов семьи.
Где учится Александр Педан и его родные?
- Сын Марк учится в частной школе в столице "МрийДій" и в этом году пошел в третий класс.
- Дочь Валерия учится в Украинском католическом университете на специальности "социология".
- Сам Александр Педан получает второе высшее образование по специальности "публичное управление", имея уже диплом менеджера-экономиста.
- Инна Педан более 10 лет работала учительницей английского языка, а сейчас осваивает новую сферу – психоанализ и сексологию, открыв собственную школу полового воспитания детей.