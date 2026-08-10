Втікати не збираюсь: Слава Дьомін відреагував на хейт через виїзд за кордон під час війни

Український телеведучий Слава Дьомін опинився в центрі обговорень після того, як його помітили за межами країни. Шоумен не став ігнорувати закиди про нібито втечу від мобілізації та детально пояснив, на яких підставах перетнув кордон.

Нещодавно зірка повідомив прихильникам, що вирушає у відпустку, та поділився світлиною з автомобіля, не розкриваючи свого маршруту. Згодом очевидці зафільмували його в аеропорту Варшави.

Слава Дьомін / фото з інстаграму

Цей факт миттєво спровокував хвилю критики в соціальних мережах: частина користувачів почала припускати, що телеведучий виїхав незаконно та намагається уникнути служби.

Щоб зупинити поширення чуток, знаменитість опублікував офіційне роз'яснення. Він запевнив, що має абсолютно законне право на перетин кордону, яким регулярно користується ще з початку повномасштабного вторгнення для робочих та волонтерських справ.

Виїжджати можу з 2022 року. Виїжджав і за волонтерською допомогою, і не тільки. Розповідав про це кілька разів. Втікати з країни не збираюсь. Скоро повернусь,

– наголосив ведучий.

За словами Дьоміна, його військово-облікові документи повністю впорядковані. Окрім цього, він пояснив, чому не висвітлює свої поїздки в блозі. Слава вважає, що публікувати подібний контент у такий складний час просто неправильно. Проте він підкреслив, що не намагається ховатися від людей на вулицях, тому свідомо не носить маскувальних темних окулярів чи кепок.

Показувати поїздки за кордон в такий час не вважаю правильним. Чорні окуляри й кепки не одягаю і не ховаюсь,

– заявив Дьомін.

Слава Дьомін про виїзд за кордон / скриншот з інстаграму

Обранець Наталки Денисенко також безперешкодно виїжджає за кордон і зовсім цього не приховує. Юрій Савранський охоче ділиться кадрами відпочинку з коханою у соцмережах і навіть розсекретив підстави, на яких перетинає кордон.