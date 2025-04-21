SLAVIA пояснила, чому досі не одружилася з новим обранцем, від якого чекає дитину

Співачка SLAVIA пояснила, чому досі не одружилася зі своїм новим обранцем, Андрієм Павлюком. Артистка чекає на дитину від нього, тож каже, що узаконити стосунки потрібно до народження малюка.

В інтерв'ю Славі Дьоміну SLAVIA зазначила, що зараз поганий період для одруження через "ретроградну Венеру", передає Show 24. За словами співачки, ще є час, тому не треба поспішати.

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SLAVIA зізналась, що досі не змінила прізвище після розлучення з Михайлом Хомою, відомим як Дзідзьо. Так, співачка залишилася Ярославою Хомою. Вона пояснила своє рішення.

Бо я знала, що буду одружуватися. Я не робила цих зайвих рухів. І ці події в нас, війна. Дуже багато у мене справ, щоб ще на це витрачати час. Я розуміла, що буду одружуватися другий раз, тоді я це все поміняю,

– пояснила SLAVIA.

Коли Слава Дьомін запитав у SLAVIA, чи готова вона стати Ярославою Павлюк, співачка відповіла так: "Ну, та чому не готова? Нормально все". Ведучий зауважив, що це дивна відповідь.

Та ми це зробимо. Боже, Слава, та це не проблема. Дивися, є люди, які найосновніші в житті одне одного. У нас є батьки, ми любимо, поважаємо, ходимо в гості. Але я сподіваюсь, що навіть після народження дитини чоловік для мене буде на першому місці. Нам добре разом. Нам неважливо, що думають люди. Ми це, звичайно, зробимо, бо дитинка має народитися на тому прізвищі,

– додала співачка.

Інтерв'ю зі SLAVIA: дивіться відео онлайн

За словами Дьоміна, що зараз не обов'язково одружуватися, аби дитина отримала прізвище батька, на що SLAVIA відповіла: "А, ну тим більше".

SLAVIA хоче одружитися "тихо"

Співачка також зізналась, що хоче узаконити стосунки з коханим "тихо".

"Можливо, навіть в "Дії" просто розписатися. Я не хочу тих гулянок. Тому що, по-перше, у мене це вже було. По-друге, скільки ми весіль відіграли, відспівали, корпоративів", – поділилась вона.

Нагадаємо, що SLAVIA показалася з округлим животиком в кліпі "Дівка з перцем". Пізніше співачка підвередила, що вагітна. Згодом стало відомо, що її новим обранцем став бізнесмен Андрій Павлюк.