Про стендап і феномен "Медичних історій": інтерв'ю з коміками Мартинюком і Вахничем
- Коміки Славік Мартинюк і Богдан Вахнич об'єдналися для створення шоу "Медичні історії", яке поєднує кумедні розповіді з лікарняного життя та стендап.
- Зараз коміки готуються до прощального туру, після якого вийдуть останні випуски.
- Шоу "Медичні історії" стало популярним серед глядачів завдяки темам, які близькі кожному та допомагають абстрагуватися від стресів повсякденного життя.
Війна сприяла збільшенню попиту на все українське. До сфер, які активно розвиваються, де постійно створюється щось нове, належить й стендап. Серед представників українського стендапу, які вже добре відомі аудиторії гострими жартами й щирим гумором, є коміки Славік Мартинюк і Богдан Вахнич.
Славік – випускник медичного університету, півтора року пропрацював у психлікарні. Богдан – лікар-практик, зараз працює лікарем швидкої медичної допомоги. Майже рік тому хлопці об'єдналися й на ютубі вийшов перший випуск їхнього шоу "Медичні історії", в якому поєднують кумедні розповіді з лікарняного життя та живу атмосферу стендапу. Днями коміки оголосили, що їдуть у прощальний тур з "Медичними історіями", після якого вийдуть останні випуски шоу.
Напередодні у рамках проєкту "Інтерв'ю24" хлопці поділилися, як народилася ідея "Медичних історій" та чому лікарняні будні виявилися джерелом для жартів. Розмову про зйомки ютуб-шоу, стендап, український гумор та багато іншого – читайте далі на Show24.
Стендап, табу в жартах і найцікавіші теми
Багатьом людям, які не дотичні до стендапу, може здаватися, що коміки просто виходять на сцену і діляться історіями з життя, однак це зовсім не так. На написання сольного стендап-концерту потрібно від 3 до 6 місяців.
Ти пишеш жарти, несеш їх на відкриті мікрофони, якісь переписуєш. І так постійно. Все залежить від того, чи є в тебе натхнення, яка ідея, які думки. Постійно потрібно креативити, роздумувати, розганяти ідеї,
– поділився Богдан.
Вахнич наголошує, що будь-який жарт має викликати емоцію. Вона може бути поганою чи хорошою, але завжди має чіпляти людей.
Усі історії, які коміки розповідають на своїх стендапах, – правдиві, однак можуть бути гіперболізованими. Якщо ти щось вигадуєш, брешеш, то люди не вірять й не сміються з цього. Але можна до правдивої історії додати трішки вигаданого, щоб людям було цікаво.
Важливо бути щирим, чесним перед собою і глядачем у залі та по той бік камер,
– наголошує Богдан.
Українські коміки жартують на різноманітні теми, але в кожного є певні табуйовані теми, які у своїх виступах не порушують.
Я не жартую про війну, бо не є військовим. Можу пожартувати про воєнний стан, тривогу, як "Шахед" летів, коли я був в туалеті, про те, що мене оточує в умовах війни. Але і жарти на військову тематику – неорганічні. Я лікар, тому багато жартую про медицину. Я в стосунках, тому жартую про стосунки. Нещодавно купив автомобіль, зараз пишу жарти про це. Але не можу розказувати про те, чого не бачив і не відчував,
– каже Вахнич.
Імпровізація Богдана Вахнича з глядачами в Києві: дивіться відео онлайн
Людям завжди цікаво слухати про стосунки, оскільки це та тема, яка близька кожному. Богдан Вахнич зараз готується до весілля з коханою Оксаною, тому на його концертах часто можна почути історії про це.
Усім це цікаво, бо більшість людей проходять через стосунки, впізнають себе в цьому. Чому цікаво дивитися "Сімейні мелодрами" чи "Говорить Україна"? Бо це близьке людям, це можна обговорити й знайти те, що зацікавить кожного,
– підкреслює Богдан.
Чи дорого створювати ютуб-шоу?
Створення якісного українського контенту потребує не лише часу й натхнення коміків, а й грошового ресурсу.
Наприклад, зйомка стендапу обійдеться набагато дешевше, аніж зйомка шоу для ютуб-каналу. Щоб зняти стендап, необхідна сцена, освітлення, мікрофон, знімальна група. А з шоу все набагато складніше.
Це реклама, операторська робота, світло, звук, декорації, оренда залу, монтаж. Якщо це зйомка в іншому місті, потрібно закласти гроші на дорогу, проживання. У нас було багато зйомок, в яких виходили в нуль або в незначний мінус. Добре, що є рекламні інтеграції, монетизація, але по суті кожен випуск – це інвестиція у створення контенту і підтримку тебе як медійної особи,
– ділиться Богдан.
Як з'явилось шоу "Медичні історії"?
Славік Мартинюк випустив два стендапи, які називались "Медичні історії", і запропонував Богдану зняти спільний випуск на цю тематику. Вахничу ідея сподобалась, однак в нього виникла ідея реалізувати це у форматі шоу. Людям це сподобалось, тож коміки продовжили розвивати цю ідею.
Я думав, можливо, буде 2–3, ну максимум 5 випусків. Але людей це зацікавило й ось вже вийшов 17 випуск. Скоро поїдемо у прощальний тур з "Медичними історіями" і на 20-му випуску плануємо завершити,
– каже Мартинюк.
"Медичні історії" 17 випуск: дивіться відео онлайн
Спершу Славік та Богдан були єдиними постійними учасниками шоу, однак згодом до них приєднався лікар-травматолог зі Львова Назар Шебела. Також у кожному випуску є запрошені гості, серед яких лікарі та глядачі з залу.
Інколи запрошуємо знайомих лікарів, інколи охочі заповнюють спеціальну анкету і ми обираємо звідти,
– ділиться Богдан.
Зйомка одного випуску триває майже 2 години, але в результаті на ютубі люди бачать приблизно 40 хвилин.
Дуже багато всього доводиться вирізати. Є багато людей, які приходять на подію і забувають поставити телефон у беззвучний режим і він дзвонить посеред зйомки. Чи голосно говорять між собою, ходять по залу, запізнюються. Та це все робочі моменти, до яких ми вже звикли,
– каже Богдан.
Через зростання кількості повітряних тривог зйомки "Медичних історій" у Києві довелося перенести в менший зал, який розташований в укритті. Коміки зробили це задля того, щоб у будь-якому випадку не скасовувати чи переносити знімання, адже на організацію кожної події витрачається чимало зусиль і коштів.
Чому "Медичні історії" так полюбились українським глядачам?
Кожен випуск "Медичних історій" миттєво розлітається на тіктоки. У коментарях люди діляться своїми історіями, найцікавіші з яких Славік, Назар і Богдан зачитують на зйомках.
Мене дуже веселить коментар про Назара, що він гарний, як Іван Богун. Або одна жінка написала: "Де мені треба й**нутись, щоб до нього попасти?",
– поділився Славік.
У своєму шоу коміки порушують ті теми, які близькі кожній людині. А в час повномасштабної війни, коли всі живуть в постійному стресі, такий контент допомагає розслабитися й відволіктися.
Чому медицина так цікавить всіх? Бо це те, що стосується всіх. Найбільший відсоток аудиторії на моєму ютуб-каналі – люди 25–45 років. Тобто це ті, які вже хворіють, стикаються з медициною. Тому їм ці жарти цікаві,
– каже Богдан.
Вахнич хоче покинути медицину, а Мартинюк – повернутися до практики?
Богдан працює на швидкій вже 6 років. За цей час у медицині дуже вигорів, задумується про паузу у лікарській практиці, а "Медичні історії" для нього є своєрідною терапією.
Я по-справжньому кайфую від того, що роблю зараз – від стендапу, гумору. Останнім часом я дуже вигорів в медицині, не маю бажання надалі займатися нею. Можливо, скоро зроблю паузу і згодом повернусь. А "Медичні історії" зараз для мене діють як психотерапія. Я розповідаю реальні історії, які траплялися зі мною за роки роботи. У більшості випадків глядачам смішно з того, що я розказую, але в мене це не викликає жодних позитивних емоцій,
– зізнається Вахнич.
Водночас Славік задумувався над тим, щоб повернутися в медицину, але наразі все-таки продовжує розвиватися у стендапі, пробує нові формати.
Медицина – дуже важка, малооплачувана робота. Так, вона цікава, але наразі повертатися не буду. Хоча, хто його знає, як буде далі,
– підсумовує Мартинюк.
Наразі коміки готуються до прощального туру, тестують нові формати, пишуть сольні концерти. Уже зовсім скоро на українському ютубі буде багато нового цікавого контенту.