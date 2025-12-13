Я щиро вдячна всім, хто долучається до благодійності. Ви – справжні герої, які змінюють життя на краще. Кожна гривня, кожна допомога наближає нас до спільної перемоги й робить світ добрішим. Разом ми можемо все!
– казала Софія в інтерв'ю Status magazine