Де живе Софія Ротару, яка зникла зі сцени і не дає інтерв'ю

Софія Ротару – відома естрадна співачка, яка багато років була зіркою не тільки української сцени. Та в останні роки, з початком повномасштабної війни, знаменитість просто зникла. За неї говорить її рідна сестра – Ауріка Ротару.

У мережі багато писали про те, де насправді зараз може перебувати співачка. До прикладу, Лайма Вайкуле казала, що Ротару була в Києві, коли почалась повномасштабна війна, продюсер Леонід Дзнюник стверджував, що артистка виїхала до США, сестра Ауріка неодноразово запевняла, що Софія Миколаївна в Києві, а російський продюсер Ілля Салагані заявив, що знаменитість живе в Італії з родиною, бо там у них є житло. Та все ж днями все стало на свої місця і з'ясувалось де насправді зараз живе Ротару і чому уникає публічності. Про все це розповість 24 Канал далі у матеріалі.

28 лютого 2022 року Ротару опублікувала допис, де висловила підтримку українським захисникам і закликала до миру.

Софія Ротару підтримала українських військових / Скриншот з інстаграму артистки

Після цього у соцмережі знаменитість ще декілька разів публікувала привітання для підписників з нагоди різних свят. Останній її допис датований 7 серпня 2025 року. Співачка позувала на різних локаціях у Києві. Підпис також залишила лаконічний – це рядки з пісні "Тече вода": "Тече вода і минають літа".

Раніше Ауріка Ротару казала, що її сестра живе під Києвом, а днями дала коментар для програми "Наодинці з Гламуром", де заявила, що Софія Миколаївна знаходиться в Україні, у своєму будинку в Конча-Заспі, займається садом та городом.

Вона у Києві, у своєму будинку в Конча-Заспі. Займається тим же, що і я – сад, город,

– поділилася Ауріка.

Софія та Ауріка Ротару / Фото з інстаграму співачки

Тож, якщо вже зрозуміло, де насправді перебуває знаменитість, то залишається відкритим питання, чому вона мовчить про війну і не виступає сцені.

Чому Софія Ротару мовчить про війну?

У грудні 2025 року український телеведучий Олексій Суханов заінтригував заявою у програмі "ІПсО і Люди", що Софія Ротару не просто так мовчить. Він не розкрив усіх деталей, тому залишив це питання відкритим.

Я б хотів записати інтерв'ю з Софією Михайлівною. Вона відмовляється. Вона дуже хоче говорити, але, повірте мені, зараз поки є одна обставина, яка їй заважає. Вона не просто так мовчить, як мені пояснили,

– запевнив ведучий.

Олексій додав, що у нього немає права розкривати подробиць, однак він точно знає, що Софія Михайлівна точно небайдужа до того всього, що відбувається в Україні останніми роками.

Оксана Білозір також висловилась про позицію Софії Ротару, зазначивши, що трактувати вчинки знаменитості не варто.

По-перше, вона вже дуже поважна, має право на свою позицію. Ми повинні віддавати їй шану за це, і не вимагати сьогодні від неї ще щось, бо свою позицію вона вклала у свою творчість, і в розвиток української культури зокрема,

– сказала артистка.

У мережі припускають, що така поведінка виконавиці може мати зв'язок із її власністю в окупованому Криму. Наприкінці 2023 року окупанти відібрали у Ротару готель "Вілла Софія". Загарбники назвали такий хід "покаранням" для співачки за те, що вона підтримує Україну і виявили бажання позбавити зірку звання "Почесний громадянин Ялти". Тоді повідомлялось, що окупаційна влада хоче націоналізувати та продати на торгах готель Ротару, а кошти мали б піти на російську армію.

Осінню 2025 року російський телеграм-канал Shot писав, що увесь час власницею "Вілли" є співачка. Артистка боялась, що "Віллу Софію" конфіскують, тому нібито переоформила право власності на сина Руслана. Канал пише, що виконавиця досі платить гроші садівнику, який доглядає за територією, і сплачує майновий податок у бюджет РФ. Чи відповідає це дійсності – наразі дізнатись неможливо.

"Вілла Софія" в окупованому Криму / Фото з інстаграму

Чому Ротару не дає концертів?

Раніше її колишній директор заявив, що, на думку Ротару, зараз не час для концертів і з виступами до Росії виконавиця більше не поїде.

Софія Ротару в Києві / Фото з інстаграму Софії Ротару

Ауріка Ротару днями сказала, що її сестра поки не планує повертатися на сцену. Водночас не виключила, що після перемоги України над Росією, Софія Ротару може знову потішити шанувальників своєю музикою.

Співачка й зараз продовжує отримувати пропозиції щодо роботи. До прикладу, нещодавно вона відмовилась виступити у Дубаї, де пропонували гонорар у розмірі 200 тисяч євро. Російський продюсер зробив заяву для російських ЗМІ, що це свідома позиція артистки.

Зараз пропонували 200 тисяч євро за п'ять пісень. Це був виступ у Дубаї. Вона відмовилася. Каже: "Поки тривають бойові дії, не час для концертів",

– заявив концертний директор.

Також він зазначив, що Софія Ротару досі перебуває у гарній формі. Навіть попри те, що не виходила на сцену в останні роки.