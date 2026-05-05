"Пропонують великі гроші": чому насправді Софія Ротару не повертається на сцену

Співачка Софія Ротару за час повномасштабного вторгнення майже не з'являлась у соціальних мережах, не виходила на публіку й взагалі не давала концертів. Колишній директор артистки пояснив її рішення.

Російський продюсер Сергій Лавров, який раніше був концертним директором Софії Ротару, сказав, що зараз артистка не готова виступати на жодних заходах. Про це він повідомив кореспондентам російського пропагандистського ЗМІ "МК".

Сергій Лавров заявив, що співачці надходить дуже багато пропозицій з виступами. Нещодавно Софію Ротару запрошували в ОАЕ та обіцяли чималий гонорар – але артистка не погодилась.

Нещодавно пропонували 200 тисяч євро за п'ять пісень, виступ у Дубаї, але вона відмовилася. Каже: "Поки тривають бойові дії, не час для концертів",

– передав її слова Лавров.

За словами росіянина, він не передає пропозиції виконавиці, адже знає про її принциповість і стійкість. Також він зазначив, що Софія Ротару досі перебуває у гарній формі. Навіть попри те, що не виходила на сцену в останні роки.

"Надходить дуже багато пропозицій, ви навіть не уявляєте, скільки. Дзвонять, пропонують великі гроші. Люди дзвонять, хочуть запросити на заходи, але вона, на жаль, не хоче, взагалі не хоче…" – додав Сергій Лавров.



Софія Ротару в Києві / Фото з інстаграму Софії Ротару

Де зараз Софія Ротару?

У російських пропагандистських ЗМІ переконані, що артистка проживає за кордоном. Також раніше ширилися чутки про те, що вона переїхала з родиною у США.

Насправді ж Софія Ротару залишається в Україні. Сестра співачки, Ауріка Ротару, неодноразово наголошувала на цьому у своїх інтерв'ю. зокрема й для "ТСН. Гламур". За її словами, Софія Ротару проживає у своєму будинку в Києві, у Конча-Заспі. Займається садом і городом. На сцену наразі повертатися не планує.

Софія Ротару майже неактивна у соціальних мережах, але зрідка вона ділиться знімками. Влітку 2025 вона показалася в Києві, а згодом відсвяткувала день народження у рідних Маршинцях.