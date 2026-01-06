Онучка Софії Ротару розважилась у Куршевелі з донькою російського бізнесмена

Онучка Софії Ротару, модель Софія Євдокименко, побувала на елітному гірськолижному курорті Франції – Куршевелі. Дівчина відпочивала у компанії російської блогерки Діани Манасір.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії. Вона поділилась з підписниками серією фотографій та відео з Куршевелю, де засвітилася і росіянка.

Софія Євдокименко та Діана Манасір зробили фото у дзеркалі під час шопінгу.

Софія Євдокименко і Діана Манасір / Фото з інстаграму моделі

У неділю у своєму телеграм-каналі, який модель веде російською мовою, вона повідомила, що відпочинок у Куршевелі підходить до завершення. За словами Софії, під час поїздки вона переконалась, "як важливо мати своїх".

Дуріти з розумними – рідкісна розкіш. Бути собою поруч із тими, хто розуміє з півслова, – справжній подарунок. Серце тепле. Енергії через край. Хочеться творити!,

– написала онучка Софії Ротару.

Зауважимо, що Діана Манасір – донька російського бізнесмена йорданського походження Заїда Монасіра, який є засновником будівельної компанії "Стройгазконсалтинг" і Manaseer Group. У своєму інстаграмі блогерка публікує фотографії та відео з Москви. Також, схоже, вона має бізнес у Росії – дім флористики й декору.

