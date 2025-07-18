"Ви бачили того пацана": Вадим Яценко розповів, як Віктор Ющенко фанатіє від хору "Гомін"

Соліст хору "Гомін" Вадим Яценко розповів, що на один з їхніх концертів завітала Катерина Ющенко – дружина третього президента України. Вона поділилась, як Віктор Андрійович захопився вірусним відео з хором.

Вадим Яценко поділився, як дізнався про те, що Віктор Ющенко захоплюється хором "Гомін". Про це пише Show 24 з посиланням на Lviv24.

До слова Вони разом ще зі школи: який має вигляд дружина соліста хору "Гомін" Вадима Яценка

Соліст хору "Гомін" розповів, що на один з концертів завітала Катерина Ющенко – економістка, дружина третього президента України.

Ми з нею (Катериною Ющенко, – Show 24) неформально спілкуємось і вона каже: "Віктор Андрійович ходить по хаті й всім, хто приходить в гості, говорить: "Ви бачили того пацана? Ви бачили той хор?". Я вже не могла не приїхати". У мене тепер є мед від Віктора Андрійовича. Я цьому дуже радий. Я тепер розумію, що я недарма прожив своє життя,

– з усмішкою поділився Вадим Яценко.

Інтерв'ю з солістами хору "Гомін": дивіться відео онлайн

Що відомо про хор "Гомін"?

Львівський муніципальний хор "Гомін" став сенсацією соцмереж через відео в тіктоці. Ролик, де Вадим Яценко з музикантами виконує пісню "Цей сон", зібрав мільйони переглядів. Після публікації відео квитки на концерти "Гомону" розібрали до кінця року.

Хор заснували ще у 1980-х, у його репертуарі - українські композиції різних років. У 2023 році "Гомін" став частиною Львівського органного залу, згодом диригентом та художнім керівником хору став Вадим Яценко.

За свою історію хор був учасником і лауреатом різних українських і міжнародних конкурсів, а у 2024 став найкращим хором України за версією "Інфобум-Класична Музика 2024".