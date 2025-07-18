Вадим Яценко поделился, как узнал о том, что Виктор Ющенко увлекается хором "Гомін". Об этом пишет Show 24 со ссылкой на Lviv24.

К слову Они вместе еще со школы: как выглядит жена солиста хора "Гомон" Вадима Яценко

Солист хора "Гомон" рассказал, что один из концертов посетила Екатерина Ющенко – экономистка, жена третьего президента Украины.

Мы с ней (Екатериной Ющенко, – Show 24) неформально общаемся и она говорит: "Виктор Андреевич ходит по дому и всем, кто приходит в гости, говорит: "Вы видели того пацана? Вы видели тот хор?". Я уже не могла не приехать". У меня теперь есть мед от Виктора Андреевича. Я этому очень рад. Я теперь понимаю, что я не зря прожил свою жизнь,

– с улыбкой поделился Вадим Яценко.

Интервью с солистами хора "Гомон": смотрите видео онлайн

Что известно о хоре "Гомон"?

Львовский муниципальный хор "Гомон" стал сенсацией соцсетей сенсацией соцсетей из-за видео в тиктоке. Ролик, где Вадим Яценко с музыкантами исполняет песню "Этот сон", собрал миллионы просмотров. После публикации видео билеты на концерты "Гомона" разобрали до конца года.

Хор основали еще в 1980-х, в его репертуаре - украинские композиции разных лет. В 2023 году "Гомон" стал частью Львовского органного зала, впоследствии дирижером и художественным руководителем хора стал Вадим Яценко.

За свою историю хор был участником и лауреатом различных украинских и международных конкурсов, а в 2024 стал лучшим хором Украины по версии "Инфобум-Классическая Музыка 2024".