Ревнує чи довіряє: соліст хору "Гомін" зізнався, як реагує дружина на його шалений успіх

Соліст хору "Гомін" Вадим Яценко розповів про свою дружину, з якою вони знайомі ще зі школи. Музикант поділився, чи ревнує вона через шалену популярність, що накрила хор у соціальних мережах.

Вадим Яценко розповів, що його дружина Настя Рябошапка – також співачка. Деталями він поділився в інтерв'ю OBOZ.UA, передає Show 24.

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Пара вчилась разом у школі, потім вони вступили до консерваторії. Подружжя виховує 6-річного сина.

"Нашому малому – шість років. І це найкраще, що я зробив поки у своєму житті. Максим вже потрохи цікавиться музикою, грає на фортепіано – побачимо, можливо, теж піде в десятирічку, але львівську", – розповів хормейстер.

Вадим Яценко зізнався, що його дружина так само стикається з увагою публіки. Тому довіра у їхніх стосунках є надважливою, особливо на тлі хвилі популярності.

Чи ревнує дружина мене через ту шалену популярність, яка зараз накрила? Ми ж обоє з мистецького кола – і я, і Настя – стикаємося з увагою. Вона так само має багато підписників у соцмережах. І її популярність у соцмережах, відверто кажучи, почалася ще раніше, ніж моя. Тут усе впирається в довіру,

– вважає музикант.



Вадим Яценко з дружиною і сином / Фото з фейсбуку музиканта

Яценко додав, що до багатьох речей, які ти не можеш контролювати, слід ставитися спокійно. Наприклад, до кількості повідомлень у соцмережах.

Раніше Вадим Яценко розповідав, що отримує чимало повідомлень в інстаграмі, але просто не має часу на них відповідати, адже зайнятий роботою.