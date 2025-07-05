Про це 24 Каналу розповів диригент і соліст львівського хору "Гомін" Вадим Яценко, зауваживши, що вони відкриті до пропозицій та колаборацій. Загалом "Гомін" виконує пісні й інших відомих зірок України.

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Про колаборацію зі Степаном Гігою

За словами диригента та соліста хору "Гомін", Львівський органний зал чесно працює зі всіма аспектами, тому підписав договір з організацією, яка займається авторськими правами. На його думку, роялті Степан Гіга отримує. Однак особисто з хором він не контактував.

Ми відкриті до будь-яких експериментів. Якщо сам пан Степан вийде до нас з такою пропозицією (записати пісню – 24 Канал), то ми її обов'язково будемо розглядати,

– сказав він.

Яценко зауважив, що ідея співати пісню Гіги виникла минулого року. Він натрапив на YouTube-канал музиканта Євгена Маляревського, який переспівував українські пісні, зокрема і "Цей сон".

"Я йому подзвонив та попросив ноти. Він любить співати для чоловічого хору. Ми їх трохи переробили, бо в нас мішаний хор. І запустили це в програму", – поділився він.

Диригент та соліст хору "Гомін" додав, що вони виконують не лише пісні Гіги, а й Володимира Івасюка, Квітки Цісик тощо.

До речі, 7 років тому Яценко брав участь у "Голосі країни" заради досвіду. Там він був змушений давати інтерв'ю та коментарі російською мовою, про що його попросила представниця команди проєкту.