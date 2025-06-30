За життя у Назарія Яремчука народилось троє дітей. Першою дружиною артиста стала Олена Шевченко, яка народила двох синів з різницею у рік – Дмитра та Назарія. Через 15 років подружжя розлучилось, а у 1991 році Яремчук одружився вдруге. Його обраницею стала жінка, на ім'я Дарина, яка була матір'ю-одиначкою. У 1993 році у подружжя народилась донька Марія. Мабуть, чоловік мріяв, що його діти підтримуватимуть тісний зв'язок, однак доля розпорядилась інакше. Дізнавайтесь у матеріалі Show24, де зараз і чим займаються діти покійного Назарія Яремчука.

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Де зараз Дмитро Яремчук

Дмитро став співаком. Він виступає у дуеті з рідним братом з 1996 року. У 2002 році брати заснували пісенний фестиваль "Родина" ім. Н. Яремчука. Захід відбувається щорічно у день народження їхнього батька. Дмитро Яремчук є заслуженим і народним артистом України.

Дмитро Яремчук / Фото з соцмереж

Дмитро двічі одружувався. У другому союзі народилось двоє дітей, які сьогодні займаються вивченням іноземних мов, гімнастикою, співами.

Сьогодні дует Назарія та Дмитра дає благодійні концерти та збирає допомогу для ЗСУ. Дмитро живе у Києві та продовжує концертну діяльність.

Де зараз Назарій Яремчук

Назарій народився у 1977 році. З самого дитинства активно займався музикою, співав у хорі та був учасником дитячого вокально-інструментального ансамблю. Як уже згадували, разом із братом виступає у дуеті, і також має звання заслуженого та народного артиста України.

Зазначимо, що звання залуженого артиста України отримав також Артем Пивоваров.

Назарій Яремчук / Фото з соцмереж

З майбутньою дружиною Назарій познайомився у банку. Сьогодні подружжя виховує трьох дітей. Додамо, що дітвора займається греко-римською боротьбою, гімнастикою та плаванням, а також вивчає іноземні мови та навчається у музичній школі.

Минулого року Марія Яремчук, сестра Назарія та Дмитра по батьковій лінії, випустила документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Кінострічка стала найкасовішим документальним кіно в історії України та вже доступна на Netflix. Проте брати не з'явились у цій історії. Як розповіла Марія, вона зверталась до них із пропозицією знятись у кінокартині, але вони відмовились без будь-яких пояснень.

Сьогодні Назарій живе у Києві. Час від часу бере з братом участь у благодійних заходах як за кордоном, так і в Україні. Вони передали декілька тонн гуманітарної допомоги й продовжують робити те саме зараз.

Де зараз Марія Яремчук

Наймолодша дитина співака також пішла стопами зіркового батька. Спершу вона брала участь у проєкті "Голос країни", а у 2014 році поїхала на Євробачення, де представляла Україну. Марія виступала з піснею Tick-Tock, за яку отримала 113 балів й зайняла 6 місце.

У 2017 році виконавиця випустила кліп "Ти в мені є" і пішла зі сцени. Вона розповіла, що психологічно здорова людина, але коли виходила на сцену, то в неї починалися панічні атаки. Марія Яремчук зверталася до багатьох психоаналітиків, але вони не змогли їй пояснити причину внутрішнього дискомфорту.

Марія Яремчук / Фото з відкритих джерел

У травні минулого року співачка народила сина. Як виявилося, саме Чернівецький перинатальний центр повідомив ЗМІ конфіденційну інформацію щодо факту появи дитини Марії на світ, статі малюка та його імені.

З того часу, як артистка заявила, що йде зі сцени, вона вперше з'явилась у публічному просторі після початку повномасштабної війни. Марія продемонструвала проукраїнську позицію, засудивши російську агресію та підтримавши збори на допомогу ЗСУ.

Співачка зізналась, що з народженням сина наразі не планує повертатися на сцену.

Конфлікт у родині Яремчуків

Стосунки між братами та сестрою не склались. Після смерті батька почався судовий процес із поділу спадщини. Артисти розповіли, що тоді вони "практично від усього відмовились на користь Марічки". Після цього конфлікт нібито вичерпався, але стосунки між ними залишились специфічними.

Дмитро розповів, що привітав сестру з народженням первістка, але відповіді так і не отримав. Ба більше, дівчина не вітала братів із народженням дітей. За словами Яремчук, вона з Дмитром дуже рідко бачилася, тому не розуміє його претензії у свій бік.

Бачте, не привітала його, коли в нього народилися діти. Звідки я мала знати це, Діма? Ми не спілкувалися ніколи. Він роками забирав роялті з татових пісень, мені ні копійки не перепадало, а тепер я йому ще й винна,

– заявила артистка.

У жовтні минулого року Дмитро розповідав, що коли Марія була ще дитиною, то їхні стосунки були справжніми, там не було "нічого штучного". На жаль, зараз все по-іншому.

"Я вже і не згадаю, коли ми й бачилися останнього разу. Ми з братом завжди запрошували їх на наш фестиваль "Родина" імені Назарія Яремчука, але вони не брали в ньому участі. Ну нічого, це життя", – підсумував співак.