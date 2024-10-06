Дмитро Яремчук в інтерв'ю OBOZ.UA підтвердив, що зараз між ними далеко не ідеальні стосунки. Хоч у дитинстві вони гралися разом.

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У її дитинстві ми завжди називали її Мала. І зараз, коли з братом щось згадуємо про неї, так називаємо. Знаєте, коли діти маленькі, вони завжди вибирають собі когось із дорослих другом. Не помічали такого? Так справді буває. І от Марічка вибрала мене. Гралася зі мною, просилася весь час на ручки, – поділився син Назарія Яремчука.

Дмитро додав, що тоді їхні стосунки були справжніми, там не було "нічого штучного". На жаль, зараз все по-іншому.

"Я вже і не згадаю, коли ми і бачилися останнього разу. Ми з братом завжди запрошували їх на наш фестиваль "Родина" імені Назарія Яремчука, але вони не брали в ньому участі. Ну нічого, це життя", – підсумував співак.

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