Дмитро Яремчук в інтерв'ю OBOZ.UA підтвердив, що зараз між ними далеко не ідеальні стосунки. Хоч у дитинстві вони гралися разом.
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У її дитинстві ми завжди називали її Мала. І зараз, коли з братом щось згадуємо про неї, так називаємо. Знаєте, коли діти маленькі, вони завжди вибирають собі когось із дорослих другом. Не помічали такого? Так справді буває. І от Марічка вибрала мене. Гралася зі мною, просилася весь час на ручки, – поділився син Назарія Яремчука.
Дмитро додав, що тоді їхні стосунки були справжніми, там не було "нічого штучного". На жаль, зараз все по-іншому.
"Я вже і не згадаю, коли ми і бачилися останнього разу. Ми з братом завжди запрошували їх на наш фестиваль "Родина" імені Назарія Яремчука, але вони не брали в ньому участі. Ну нічого, це життя", – підсумував співак.
Як раніше Яремчуки відгукувались одне про одного
- Дмитро Яремчук раніше розповідав, що привітав сестру з народженням первістка, але не отримав відповіді. Він додавав, що Марія не вітала братів із народженням дітей.
- Згодом Марія Яремчук прокоментувала, що дуже рідко бачилась зі зведеним братом, тому здивована його словами. Тим паче, що роялті з пісень батька довгий час надходили саме йому.
- Цього року співачка презентувала документальний фільм про тата – "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Брати Яремчуки не брали участь у зніманнях, бо відмовилися.