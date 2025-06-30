При жизни у Назария Яремчука родилось трое детей. Первой женой артиста стала Елена Шевченко, которая родила двух сыновей с разницей в год – Дмитрия и Назария. Через 15 лет супруги развелись, а в 1991 году Яремчук женился во второй раз. Его избранницей стала женщина, по имени Дарья, которая была матерью-одиночкой. В 1993 году у супругов родилась дочь Мария. Видимо, мужчина мечтал, что его дети будут поддерживать тесную связь, однако судьба распорядилась иначе. Узнавайте в материале Show24, где сейчас и чем занимаются дети покойного Назария Яремчука.

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Где сейчас Дмитрий Яремчук

Дмитрий стал певцом. Он выступает в дуэте с родным братом с 1996 года. В 2002 году братья основали песенный фестиваль "Родина" им. Н. Яремчука. Мероприятие проходит ежегодно в день рождения их отца. Дмитрий Яремчук является заслуженным и народным артистом Украины.

Дмитрий Яремчук / Фото из соцсетей

Дмитрий дважды женился. Во втором союзе родилось двое детей, которые сегодня занимаются изучением иностранных языков, гимнастикой, пением.

Сегодня дуэт Назария и Дмитрия дает благотворительные концерты и собирает помощь для ВСУ. Дмитрий живет в Киеве и продолжает концертную деятельность.

Где сейчас Назарий Яремчук

Назарий родился в 1977 году. С самого детства активно занимался музыкой, пел в хоре и был участником детского вокально-инструментального ансамбля. Как уже упоминали, вместе с братом выступает в дуэте, и также имеет звание заслуженного и народного артиста Украины.

Отметим, что звание заслуженного артиста Украины получил также Артем Пивоваров.

Назарий Яремчук / Фото из соцсетей

С будущей женой Назарий познакомился в банке. Сегодня супруги воспитывают троих детей. Добавим, что детвора занимается греко-римской борьбой, гимнастикой и плаванием, а также изучает иностранные языки и учится в музыкальной школе.

В прошлом году Мария Яремчук, сестра Назария и Дмитрия по отцовской линии, выпустила документальный фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты". Кинолента стала самым кассовым документальным кино в истории Украины и уже доступна на Netflix. Однако братья не появились в этой истории. Как рассказала Мария, она обращалась к ним с предложением сняться в кинокартине, но они отказались без каких-либо объяснений.

Сегодня Назарий живет в Киеве. Время от времени принимает с братом участие в благотворительных мероприятиях как за рубежом, так и в Украине. Они передали несколько тонн гуманитарной помощи и продолжают делать то же самое сейчас.

Где сейчас Мария Яремчук

Самый младший ребенок певца также пошла по стопам звездного отца. Сначала она участвовала в проекте "Голос страны", а в 2014 году поехала на Евровидение, где представляла Украину. Мария выступала с песней Tick-Tock, за которую получила 113 баллов и заняла 6 место.

В 2017 году исполнительница выпустила клип "Ти в мені є" и ушла со сцены. Она рассказала, что психологически здоровый человек, но когда выходила на сцену, то у нее начинались панические атаки. Мария Яремчук обращалась ко многим психоаналитикам, но они не смогли ей объяснить причину внутреннего дискомфорта.

Мария Яремчук / Фото из открытых источников

В мае прошлого года певица родила сына. Как оказалось, именно Черновицкий перинатальный центр сообщил СМИ конфиденциальную информацию о факте появления ребенка Марии на свет, пола малыша и его имени.

С тех пор как артистка заявила, что уходит со сцены, она впервые появилась в публичном пространстве после начала полномасштабной войны. Мария продемонстрировала проукраинскую позицию, осудив российскую агрессию и поддержав сборы на помощь ВСУ.

Певица призналась, что с рождением сына пока не планирует возвращаться на сцену.

Конфликт в семье Яремчуков

Отношения между братьями и сестрой не сложились. После смерти отца начался судебный процесс по разделу наследства. Артисты рассказали, что тогда они "практически от всего отказались в пользу Марички". После этого конфликт якобы исчерпался, но отношения между ними остались специфическими.

Дмитрий рассказал, что поздравил сестру с рождением первенца, но ответа так и не получил. Более того, девушка не поздравляла братьев с рождением детей. По словам Яремчук, она с Дмитрием очень редко виделась, поэтому не понимает его претензии в свою сторону.

Видите ли, не поздравила его, когда у него родились дети. Откуда я должна была знать это, Дима? Мы не общались никогда. Он годами забирал роялти с папиных песен, мне ни копейки не перепадало, а теперь я ему еще и должна,

– заявила артистка.

В октябре прошлого года Дмитрий рассказывал, что когда Мария была еще ребенком, то их отношения были настоящими, там не было "ничего искусственного". К сожалению, сейчас все по-другому.

"Я уже и не вспомню, когда мы и виделись в последний раз. Мы с братом всегда приглашали их на наш фестиваль "Родина" имени Назария Яремчука, но они не принимали в нем участия. Ну ничего, это жизнь", – подытожил певец.