Факт, про який ви могли не знати: скільки мов знала оперна діва Соломія Крушельницька

Соломія Крушельницька – відома оперна співачка, якою захоплювався увесь світ. Виняткове сопрано, неймовірний акторський талант та феноменальна краса зробили її примою оперної сцени. Звичайна дівчина з села на Тернопільщині досягла успіху, який мало кому вдасться повторити.

Оперна діва Соломія Крушельницька померла 16 листопада 1952 року. У цей день 24 Канал розповість про незвичний факт з її біографії, про який знають не всі.

Соломія Крушельницька народилась на Тернопільщині у сім'ї священника. З самого дитинства вона виступала на сцені, навчалась гри на фортепіано. Усі говорили про її виняткові здібності.

Соломія закінчила Львівську консерваторію, а у 21 рік поїхала на навчання до Італії. На це рішення вплинула співачка Джемма Беллінчоні, яка в той час гастролювала у Львові.

Скільки мов знала Соломія Крушельницька?

Саме в Італії Соломія Крушельницька вивчила 6 іноземних мов. Вона вільно розмовляла польською, французькою, німецькою, італійською, російською. За потреби, на виставах вона могла співати й 8 мовами – також іспанською та англійською.

Друга на моєму б місці, не знаючи язиків світових, не рушила б за поріг, а я нічого, приїхала осьде, й ані трошки не журюся, що заледве два слова по-італійськи знала, та от за тих пару місяців вже і говорю, і читаю книжки,

– казала Соломія Крушельницька.



Портрет Соломії Крушельницької / Фото Суспільне Тернопіль

Попри те, що вона знала таку кількість мов, українські народні пісні (які обов'язково входили в її концертну програму) Соломія Крушельницька ніколи не виконувала у перекладі.

Одного разу співачка виступала перед царем Миколою II. І навіть у його палаці вона співала українською. Зокрема, виконала "Веснівку" на слова Маркіяна Шашкевича. Після цього цар запитав у Крушельницької, якою мовою пролунала пісня. Артистка французькою йому відповіла: це її рідна українська мова.

Соломія Крушельницька гастролювала в Італії, Іспанії, Франції, Росії, Єгипті, Аргентині та Чилі. Але й не забувала про виступи в Україні. Світова преса називала її "Чарівною Баттерфляй", феноменальною Чіо Чіо Сан та графинею. Талант Соломії Крушельницької залишався з нею до кінця її днів.