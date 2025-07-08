Соломія Вітвіцька відповіла на хейт через відпочинок з нареченим-військовим у Буковелі

Ведуча Соломія Вітвіцька перебуває у стосунках з військовослужбовцем Олексієм Ситайло. Вона розповіла, як почались їхні стосунки та що думає про хейт через їхній спільний відпочинок.

Соломія Вітвіцька розповіла історію кохання з нареченим, капітаном ЗСУ Олексієм Ситайлом, в інтерв'ю Аліні Доротюк, передає Show 24. Пара перетиналась ще задовго до повномасштабної війни, але вони ніколи раніше не спілкувалися.

До слова Соломія Вітвіцька розповіла, як її ексчоловік демобілізувався

Починається повномасштабне вторгнення… він звернувся до мене, як до волонтерки. Я почала передавати допомогу, ми почали спілкуватися. Насправді Олексій зробив перший крок,

– поділилась Соломія Вітвіцька.

Ведуча відповіла на чутки про те, що зустрічалась з одруженим чоловіком. Вона пояснила, що стосунки почалися, коли Олексій був у процесі розлучення. Рішення про розрив було прийняте ще до початку великої війни.

"Взагалі Олексій був в процесі розлучення. Це рішення ухвалила його колишня дружина ще до повномасштабного вторгнення. Ми з нею теж бачилися якось, але не спілкувалися", – зазначила Вітвіцька.

Нагадаємо, Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло заручилися у День святого Валентина під час відпочинку в Буковелі.

Як Соломія Вітвіцька реагує на хейт

Телеведуча також прокоментувала критику, яку отримує через фото з відпочинку з Олексієм. Деяким користувачам здається, що військовий частіше буває у відпустці, ніж інші.

Олексій пройшов свій шлях від солдата до капітана по всіх гарячих точках, минулого року він перевівся в Київ… У нього законні відпустки, які бралися офіційно. Які претензії, я взагалі не можу уявити. Звісно, коли я публічна людина, це може бути раз чи двічі на рік, але може здаватись і виглядати, що це набагато частіше,

– сказала Соломія.

Вітвіцька додала, що її коханому не дозволяють виїжджати за кордон. Вони відпочивають лише в Україні, підтримують український бізнес. Тому ведуча вважає, що Олексій заслуговує на відпустки.

"Я розумію, що це може бути тригерно, але більшість людей можуть отримати й позитивні емоції… Олексій отримав три контузії. Хто ще заслужив відпочивати в Буковелі, як не військовий чоловік, який пройшов Бахмут і Курахове?" – підсумувала Соломія Вітвіцька.