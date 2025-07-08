Соломия Витвицкая рассказала историю любви с женихом, капитаном ВСУ Алексеем Ситайлом, в интервью Алине Доротюк, передает Show 24. Пара пересекалась еще задолго до полномасштабной войны, но они никогда раньше не общались.

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Начинается полномасштабное вторжение... он обратился ко мне, как к волонтеру. Я начала передавать помощь, мы начали общаться. На самом деле Алексей сделал первый шаг,

– поделилась Соломия Витвицкая.

Ведущая ответила на слухи о том, что встречалась с женатым мужчиной. Она объяснила, что отношения начались, когда Алексей был в процессе развода. Решение о разрыве было принято еще до начала большой войны.

"Вообще Алексей был в процессе развода. Это решение приняла его бывшая жена еще до полномасштабного вторжения. Мы с ней тоже виделись как-то, но не общались", – отметила Витвицкая.

Напомним, Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло обручились в День святого Валентина во время отдыха в Буковеле.

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Телеведущая также прокомментировала критику, которую получает из-за фото с отдыха с Алексеем. Некоторым пользователям кажется, что военный чаще бывает в отпуске, чем другие.

Алексей прошел свой путь от солдата до капитана по всем горячим точкам, в прошлом году он перевелся в Киев... У него законные отпуска, которые брались официально. Какие претензии, я вообще не могу представить. Конечно, когда я публичный человек, это может быть раз или два в год, но может казаться и выглядеть, что это гораздо чаще,

– сказала Соломия.

Витвицкая добавила, что ее любимому не позволяют выезжать за границу. Они отдыхают только в Украине, поддерживают украинский бизнес. Поэтому ведущая считает, что Алексей заслуживает отпуска.

"Я понимаю, что это может быть триггерно, но большинство людей могут получить и положительные эмоции... Алексей получил три контузии. Кто еще заслужил отдыхать в Буковеле, как не военный человек, который прошел Бахмут и Курахово?" – подытожила Соломия Витвицкая.