Соломія Вітвіцька вдруге виходить заміж: їй освідчився коханий-військовий
- Соломія Вітвіцька отримала пропозицію від військового Олексія Ситайла у День святого Валентина.
- Це буде другий шлюб ведучої. Соломія поділилася зворушливим відео з моменту освідчення та показала фото каблучки.
Ведуча Соломія Вітвіцька вдруге виходить заміж. У День святого Валентина вона отримала пропозицію від бойфренда-військовослужбовця.
Українська ведуча Соломія Вітвіцька повідомила про свій новий статус нареченої. Про це пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.
Дивіться також Анна Кошмал показала рідкісне відео зі свого весілля та ніжно звернулася до коханого
Військовий Олексій Ситайло зробив коханій пропозицію руки й серця. Це сталося у романтичну дату – День святого Валентина. На той час пара відпочивала з друзями в Карпатах.
Ведуча опублікувала зворушливе відео. У ролику пара ніжно обіймається. Соломія тримає в руках букет червоних троянд, а Олексій – коробочку з каблучкою. На тлі відео лунає трек Світлани Тарабарової "Я кажу так".
Пізніше Соломія Вітвіцька показала фото каблучки, яку отримала від бойфренда. Друзі, колеги й підписники ведучої привітали її з заручинами.
Соломія Вітвіцька показала каблучку / Фото з інстаграм-сторіз
Особисте життя Соломії Вітвіцької
Для Соломії Вітвіцької це буде другий шлюб. Ведуча перебувала у шлюбі з Владом Кочатковим 8 років й повідомила про розлучення у грудні 2020 року.
У лютому 2024 телезірка розсекретила, що перебуває у стосунках з Олексієм Ситайлом. За її словами, пара познайомилась завдяки волонтерству.