Суцільна імпровізація: Соломія Вітвіцька розкрила невідомі деталі свого весілля з військовим

Відома телеведуча Соломія Вітвіцька вперше розсекретила, як саме відбулося її одруження з військовослужбовцем Олексієм Ситайлом. Пара, яка не планувала гучних святкувань під час війни, організувала камерну церемонію на Закарпатті.

Як розповіла знаменитість в інтервʼю kp.ua, рішення укласти шлюб стало для них швидким і спонтанним. Оскільки рідні пари живуть у різних регіонах України, а родина наразі зайнята ремонтом, закохані вирішили поєднати відпустку, святкування дня народження Соломії та весілля в одному місці – на Закарпатті.

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Саме весілля пройшло без тривалої підготовки, перетворившись на "суцільну імпровізацію".

Подруга допомогла ведучій з образом, знаменитість випадково натрапила на фотографиню. Усього на весіллі пари було восьмеро гостей,

– розповіла ведуча.

На святковій вечері не було нікого з родичів – лише найближчі друзі, у яких зупинилася пара. Приємним сюрпризом стала поява кума Олексія з родиною, тож замість запланованих шести людей на інтимній вечері зібралося десятеро.

Соломія зізнається, що такий формат їй сподобався значно більше, ніж традиційне пишне весілля:

Замовили столик у ресторані. І це була чудова можливість поспілкуватися з кожним, приділити увагу одне одному. Мені дуже сподобався формат. І все – суцільна імпровізація.

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