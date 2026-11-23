Українська співачка Jerry Heil та хорватський співак Baby Lasagna, який став одним із відкриттів Євробачення, випустили спільну пісню MEOW. Разом із треком артисти представили атмосферний кліп, який за короткий час привернув увагу слухачів у різних країнах.

Менш ніж за три дні відео зібрало понад 1,2 мільйона переглядів на ютубі. В Україні кліп одразу очолив вкладку "Популярне", а в Хорватії, на батьківщині Baby Lasagna, посів друге місце. Пісня також привернула увагу слухачів в інших країнах Європи, передає 24 Канал.

Кліп потрапив до десятки найпопулярніших відео в Німеччині та Великій Британії, а також з'явився у відповідних чартах Польщі, Чехії, Австрії, Канади та інших країн.

Спільний трек Jerry Heil та Baby Lasagna підкорив європейські тренди / Фото пресслужби Jerry Heil



Шалений успіх дует має і на стрімінгах – у додатку Apple Music композиція посіла перше місце серед найкращих новинок у 23 державах.

Зауважимо, що кліп на пісню MEOW зняла українська режисерка Юлія Літинська. Зйомки проходили під Варшавою у старовинному палаці Яблонна, а героїв занурили в естетику вікторіанської епохи.

За сюжетом, офіційна зустріч гостей у маєтку перетворюється на справжню психологічну дуель. Суворий придворний етикет відходить на другий план, герої постійно міняються ролями, а глядач до останніх секунд намагається вгадати, хто ж насправді керує грою.

Jerry Heil & Baby Lasagna – MEOW: дивіться кліп онлайн

Раніше Jerry Heil також потішила шанувальників спільним треком зі Святославом Вакарчуком.