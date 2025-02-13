Новий етап, – відома українська співачка здивувала кардинальними змінами іміджу

MamaRika зізналася, що останні кілька тижнів переживала доволі складний період у своєму житті. Це спонукало співачку до змін.

Анастасія вирішила оновити свою зачіску. Повідомляє 24 Канал з посилання на інстаграм-сторінку знаменитості.

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Так, MamaRika поширила відео, де можна побачити її перевтілення. Артистка, яка протягом багатьох років була відома своїм яскравим рожевим волоссям, тепер обрала глибокий та елегантний відтінок бургунді, який надає її образу вишуканості та зрілості.

Останні кілька місяців були дуже важкими для мене… Вигорання, повна пустота всередині, щоденна праця над собою, боротьба зі своїми демонами, спроби рости попри весь треш навколо, привели мене до змін. А там де зміни внутрішні, там і назовні. Новий етап. Нова я. Нічого не боюся, і готова розривати,

– зазначила виконавиця.

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