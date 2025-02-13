Анастасия решила обновить свою прическу. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу знаменитости.
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Так, MamaRika распространила видео, где можно увидеть ее перевоплощение. Артистка, которая в течение многих лет была известна своими яркими розовыми волосами, теперь выбрала глубокий и элегантный оттенок бургунди, который придает ее образу изысканности и зрелости.
Последние несколько месяцев были очень тяжелыми для меня... Выгорание, полная пустота внутри, ежедневная работа над собой, борьба со своими демонами, попытки расти несмотря на весь треш вокруг, привели меня к изменениям. А там где изменения внутренние, там и наружу. Новый этап. Новая я. Ничего не боюсь, и готова разрывать,
– отметила исполнительница.
Кто еще из звезд недавно сменил имидж
- Голливудская актриса Эмма Робертс, известная по сериалу "Американская история ужасов", сменила свой образ. Звезда не только попрощалась со светлым оттенком волос в пользу рыжего цвета, но и нарастила пряди, добавив им длины и объема.
- Александр Терен, главный герой 13 сезона "Холостяка", после завершения романтического шоу удивил подписчиков новой стрижкой.