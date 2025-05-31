Укр Рус
Show24 Українські зірки Вагітна SLAVIA чесно зізналася, чи планує весілля з коханим-бізнесменом
31 травня, 10:33
2

Вагітна SLAVIA чесно зізналася, чи планує весілля з коханим-бізнесменом

Софія Хомишин
Основні тези
  • Співачка SLAVIA, Ярослава Хома, заявила, що не хоче традиційного весілля, віддаючи перевагу онлайн-розпису.
  • SLAVIA очікує на первістка і вже на останньому місяці вагітності.

Українська співачка Ярослава Хома, більш відома як SLAVIA, нещодавно оголосила про заручини з бізнесменом Андрієм. Тепер вона поділилася своїми думками щодо весілля.

Про це знаменитість розповіла в новому інтерв'ю. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Kp.ua.

Не пропустіть Інше звучання й уособлення глибоких сенсів: Klavdia Petrivna презентувала новий альбом

Виявилося, що виконавиця не хоче влаштовувати традиційну весільну церемонію. За її словами, ідеальним варіантом для неї був би онлайн-розпис. 

Мені дійсно подобається цей сучасний підхід. Чесне слово, мені зовсім не хочеться весілля. Навпаки, хочеться швидше цю процедуру закінчити,
 – розповіла Ярослава.

Співачка також зізналася, що поки не має обручки – ще не знайшла "ту саму".

Мені не хочеться мати просто чергову каблучку. Якщо знайду таку, яку хочу, тоді так. Хочеться мати щось символічне. Я люблю, щоб речі викликали якісь певні емоції, спогади, 
– пояснила вона.

SLAVIA підкреслила, що формальності для неї не такі важливі, як їхні почуття з коханим. 

Нагадаємо, Ярослава Хома чекає на первістка від коханого. Вона вже на останньому місяці вагітності. Раніше наша редакція писала про те, коли колишня дружина Дзідзьо має народити.