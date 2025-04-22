Команда СолоХи відреагувала на скандальні чутки про вагітність співачки від Цимбалюка

Нещодавно стало відомо, що українська співачка СолоХа чекає на третю дитину. На тлі цих новин в ЗМІ з'явилась інформація, що батьком дитини може бути актор Тарас Цимбалюк.

Чутки вже прокоментували в команді артистки. Повідомляє Show 24 з посиланням на ТСН.

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Так, журналісти запропонували співачці взяти участь у проєкті "Наодинці" за умови, що чутки про вагітність від Тараса Цимбалюка правдиві. У відповідь директор СолоХи фактично визнав, що вони не зможуть взяти участь у цьому шоу. Натомість він запропонував альтернативний варіант — запросити артистку до програми ЖВЛ.

СолоХа б розповіла про прем'єру в театрі (зараз вона якраз на гастролях з виставою 'Наші Кайдаші'), як поєднує вагітність та активну роботу і, звісно, прокоментувала гучну новину зі своїм колегою,

– написав директор співачки у своєму повідомленні, чим фактично заперечив вагітність СолоХи від Цимбалюка.

Тим часом сам актор утримується від будь-яких коментарів щодо цієї ситуації.

Нагадаємо, чутки про те, що СолоХа вагітна від Тараса Цимбалюк з'явилися після новин про те, що актор стане голосним героєм 14 сезону романтичного реаліті "Холостяк". До того ж співачка та Цимбалюк разом грають у виставі "Наші Кайдаші", де мають пристрасні сцени, що лише підбурює фантазію шанувальників.

Для довідки! СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза Балашова, вже понад чотири роки у стосунках з чоловіком Максимом, який працює в правоохоронних органах і уникає публічності. Подружжя виховує двох доньок: спільну дитину Євлалію, якій у вересні 2025 виповниться 2 роки, та Аріану – доньку артистки від попереднього шлюбу.

Напередодні ми також писали матеріал про те, що відомо про особисте життя Тараса Цимбалюка.