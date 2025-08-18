Відомий український співак повідомив, що їх з дівчиною пограбували: "Ліза ридає"
- Український артист BRYKULETS, справжнє ім'я якого Іван Іщенко, повідомив, що їхню з дівчиною квартиру пограбували, вкрали велику суму грошей.
- BRYKULETS записав відеозвернення до грабіжників.
Молодий український артист BRYKULETS, справжнє ім'я якого Іван Іщенко, повідомив, що їхню з дівчиною квартиру пограбували.
Співак записав відеозвернення до грабіжників і опублікував промовисте фото. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку BRYKULETS.
Так, Іван вийшов в сторіс, де поділився, що хтось "обніс його хату". Зокрема, зізнався, що вкрали велику суму грошей, яку вони з дівчиною накопичували.
Якщо у вашого друга або знайомого якось різко з'явилося багато грошей, дайте знати. Мені здається, я знаю, чиї це гроші. Це наші гроші. Це Лізині гроші, Ліза плаче, Ліза ридає. Поверніть гроші. Ми вам навіть трохи залишимо, за такий красивий джентльменський вчинок,
– з іронією сказав співак.
Водночас більше ніяких подробиць він наразі не розкрив.
BRYKULETS розповів, що його квартиру пограбували / Скриншот з інстаграм-сторів
Для довідки! BRYKULETS – молодий музикант із Миргорода, який поєднує у своїй творчості поп, хіп-хоп та фанк. Його треки вже стали популярними у TikTok та на стрімінгових платформах, де зібрали мільйони переглядів і прослуховувань. Серед найвідоміших пісень – "Посилать", "Ліза", "Перестань" та інші.
Нагадаємо, нещодавно українського співака VovaZiLvova з дружиною Уляною також обікрали в Римі. Сталося це під час гастрольного туру.