Загрожувало 24 роки ув'язнення: завершився суд у справі про стрілянину, пов'язану з A$AP Rocky

Суд Лос-Анджелеса виніс вирок у справі американського репера A$AP Rocky. Виконавцю загрожувало тривале ув'язнення – до 24 років за ґратами.

Стало відомо, як дружина співака Ріанна відреагувала на винесений судом вирок. Повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Associated Press.

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Так, після розгляду всіх обставин справи суддя зняв усі звинувачення з A$AP Rocky, визнавши репера невинним в інкримінованому злочині.

На судовому засіданні репера підтримували його кохана – всесвітньовідома співачка Ріанна, а також мати й сестра. Після зняття всіх звинувачень A$AP Rocky емоційно обійняв рідних, а Ріанна не змогла стримати сліз.

Дякую вам, що врятували мені життя,

– сказав артист після оголошення виправдального вироку.

У чому саме звинувачували A$AP Rocky