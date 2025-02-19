Загрожувало 24 роки ув'язнення: завершився суд у справі про стрілянину, пов'язану з A$AP Rocky
- Суд Лос-Анджелеса визнав репера A$AP Rocky невинним у справі про стрілянину, за яку йому загрожувало до 24 років ув'язнення.
- Ріанна, а також мати й сестра A$AP Rocky підтримували його на суді; після виправдального вироку він емоційно обійняв рідних.
Суд Лос-Анджелеса виніс вирок у справі американського репера A$AP Rocky. Виконавцю загрожувало тривале ув'язнення – до 24 років за ґратами.
Стало відомо, як дружина співака Ріанна відреагувала на винесений судом вирок. Повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Associated Press.
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Так, після розгляду всіх обставин справи суддя зняв усі звинувачення з A$AP Rocky, визнавши репера невинним в інкримінованому злочині.
На судовому засіданні репера підтримували його кохана – всесвітньовідома співачка Ріанна, а також мати й сестра. Після зняття всіх звинувачень A$AP Rocky емоційно обійняв рідних, а Ріанна не змогла стримати сліз.
Дякую вам, що врятували мені життя,
– сказав артист після оголошення виправдального вироку.
У чому саме звинувачували A$AP Rocky
- У квітні 2022 року репера заарештували в аеропорту Лос-Анджелеса. Його звинуватили у стрілянині, яка сталася в Голлівуді 6 листопада 2021 року. За версією прокуратури, репер вистрілив у свого друга дитинства Терелла Ефрона, поранивши йому пальці.
- A$AP Rocky заперечував звинувачення. За його словами, під час сварки з Ефроном він дійсно дістав зброю для самозахисту, але вона була бутафорською і заряджена холостими набоями.