Після 13 років у шлюбі: Стася Ровінська розлучається з чоловіком

Українська акторка та телеведуча Стася Ровінська заявила про розлучення з чоловіком, режисером Ярославом Ровінським. Пара прожила 13 років у шлюбі.

Невтішну звістку вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Ми більше не разом. Вдячна за 13 років в шлюбі, трьох чудових дітей і щасливі моменти. Найкраще попереду для нас обох,

– написала Стася.

Причину розлучення з чоловіком знаменитість не назвала.

Для контексту! З Ярославом Ровінським Стася одружилася у 2014 році. У подружжя народилося двоє синів, Еван і Еней, та донька Емма.

Стася Ровінська з чоловіком і дітьми / Фото з соцмереж

Де живе і чим займається Стася Ровінська?

Стася Ровінська будувала кар'єру на українському телебаченні, однак після початку повномасштабного вторгнення залишила країну. Спочатку вона з чоловіком та дітьми переїхала до Грузії, а згодом оселилася в Нью-Йорку, де живе вже чотири роки.

З соцмереж Стасі відомо, що в США вона займається фотографією, а також заснувала незалежну кіностудію (Independent film studio).