У команді Степана Гіги розкрили велику мрію артиста, яку він не встиг здійснити

Днями український шоубізнес сколихнула новина про смерть Степана Гіги. Турменеджер народного артиста України Роман Слобода розповів про велику мрію чоловіка, яку він не встиг реалізувати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна. Як виявилося, Степан Петрович мріяв зіграти концерт на НСК "Олімпійський".

Не пропустіть Помер Степан Гіга: коли й де прощатимуться з легендарним артистом

Він завжди казав: "Рома, ми з тобою зберемо НСК "Олімпійський". І мріяв, я вірив в цю його мрію, завжди про це говорив. Мріяв, щоб його діти продовжували його творчість. Звичайно, вони не зможуть повторити його шлях, але вони зможуть нести в люди те, що він творив протягом багатьох років,

– поділився Роман Слобода.

Також турменеджер Степана Гіги зізнався, що після концертів люди вимагали, аби народний артист України сфотографувався з ними, приділив їм час, однак це не завжди було можливо.

І воно здавалось людям як хамство, що він не виходить до людей. Вони не розуміли, що йому вже 65 і він так само людина. Кожен день концерти, переїзди, 2 години концерт давати. Це дуже важко було,

– додав він.

Слобода зазначив, що було важко кожному приділити час, але Гіга завжди хотів виходити до людей. Водночас команда артиста старалася "оберігати" його після концерту.

Десь просто забирати чи в готель чи до гримерки для того, щоб його берегти. Ми його берегли до останнього. Коли ми збирали стадіони, це 4-5 тисяч людей і з кожним пофотографуватися нереально, кожному час приділити важко,

– підкреслив турменеджер Степана Петровича.

Роман наголосив, що Гіга був справжньою людиною і створив велику команду.

Важливо! Прощання зі Степаном Гігою відбудеться сьогодні, 14 грудня, у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла. Віддати шану артисту можна буде з 16:00, про це повідомили на його сторінці в інстаграмі.

Похорон запланований на понеділок, 15 грудня, у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла. Він розпочнеться о 14:00. Приблизно о 15:00 на площі Ринок відбудеться загальноміське прощання з Гігою. Його поховають на Личаківському кладовищі.

Що відомо про смерть Степана Гіги?