В команде Степана Гиги раскрыли большую мечту артиста, которую он не успел осуществить

На днях украинский шоубизнес всколыхнула новость о смерти Степана Гиги. Турменеджер народного артиста Украины Роман Слобода рассказал о большой мечте мужчины, которую он не успел реализовать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина. Как оказалось, Степан Петрович мечтал сыграть концерт на НСК "Олимпийский".

Он всегда говорил: "Рома, мы с тобой соберем НСК "Олимпийский". И мечтал, я верил в эту его мечту, всегда об этом говорил. Мечтал, чтобы его дети продолжали его творчество. Конечно, они не смогут повторить его путь, но они смогут нести в люди то, что он творил на протяжении многих лет,

– поделился Роман Слобода.

Также турменеджер Степана Гиги признался, что после концертов люди требовали, чтобы народный артист Украины сфотографировался с ними, уделил им время, однако это не всегда было возможно.

И оно казалось людям как хамство, что он не выходит к людям. Они не понимали, что ему уже 65 и он так же человек. Каждый день концерты, переезды, 2 часа концерт давать. Это очень трудно было,

– добавил он.

Слобода отметил, что было трудно каждому уделить время, но Гига всегда хотел выходить к людям. В то же время команда артиста старалась "оберегать" его после концерта.

Где-то просто забирать или в отель или в гримерку для того, чтобы его беречь. Мы его берегли до последнего. Когда мы собирали стадионы, это 4-5 тысяч человек и с каждым пофотографироваться нереально, каждому время уделить трудно,

– подчеркнул турменеджер Степана Петровича.

Роман отметил, что Гига был настоящим человеком и создал большую команду.

Важно! Прощание со Степаном Гигой состоится сегодня, 14 декабря, в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла. Отдать дань уважения артисту можно будет с 16:00, об этом сообщили на его странице в инстаграме.

Похороны запланированы на понедельник, 15 декабря, в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла. Они начнутся в 14:00. Примерно в 15:00 на площади Рынок состоится общегородское прощание с Гигой. Его похоронят на Лычаковском кладбище.

