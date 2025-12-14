В команде Степана Гиги раскрыли большую мечту артиста, которую он не успел осуществить
- Степан Гига мечтал сыграть концерт на НСК "Олимпийский", но не успел реализовать это желание.
- Турменеджер Роман Слобода рассказал, что после концертов было трудно уделить время всем желающим из-за физической усталости артиста.
На днях украинский шоубизнес всколыхнула новость о смерти Степана Гиги. Турменеджер народного артиста Украины Роман Слобода рассказал о большой мечте мужчины, которую он не успел реализовать.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина. Как оказалось, Степан Петрович мечтал сыграть концерт на НСК "Олимпийский".
Не пропустите Умер Степан Гига: когда и где будут прощаться с легендарным артистом
Он всегда говорил: "Рома, мы с тобой соберем НСК "Олимпийский". И мечтал, я верил в эту его мечту, всегда об этом говорил. Мечтал, чтобы его дети продолжали его творчество. Конечно, они не смогут повторить его путь, но они смогут нести в люди то, что он творил на протяжении многих лет,
– поделился Роман Слобода.
Также турменеджер Степана Гиги признался, что после концертов люди требовали, чтобы народный артист Украины сфотографировался с ними, уделил им время, однако это не всегда было возможно.
И оно казалось людям как хамство, что он не выходит к людям. Они не понимали, что ему уже 65 и он так же человек. Каждый день концерты, переезды, 2 часа концерт давать. Это очень трудно было,
– добавил он.
Слобода отметил, что было трудно каждому уделить время, но Гига всегда хотел выходить к людям. В то же время команда артиста старалась "оберегать" его после концерта.
Где-то просто забирать или в отель или в гримерку для того, чтобы его беречь. Мы его берегли до последнего. Когда мы собирали стадионы, это 4-5 тысяч человек и с каждым пофотографироваться нереально, каждому время уделить трудно,
– подчеркнул турменеджер Степана Петровича.
Роман отметил, что Гига был настоящим человеком и создал большую команду.
Важно! Прощание со Степаном Гигой состоится сегодня, 14 декабря, в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла. Отдать дань уважения артисту можно будет с 16:00, об этом сообщили на его странице в инстаграме.
Похороны запланированы на понедельник, 15 декабря, в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла. Они начнутся в 14:00. Примерно в 15:00 на площади Рынок состоится общегородское прощание с Гигой. Его похоронят на Лычаковском кладбище.
Что известно о смерти Степана Гиги?
Напомним, что Степан Гига умер в пятницу, 12 декабря, в реанимации Первого ТМО Львова. Народному артисту Украины было 66 лет.
19 ноября команда Гиги сообщила об отмене его ближайших концертов из-за того, что артисту провели срочную операцию в связи с болезнью.
Впоследствии источники сообщили 24 Каналу, что Степану Петровичу ампутировали ногу выше колена, и что он находится в тяжелом состоянии. В то же время пиар-менеджер мужчины информацию не подтвердила.
Журналист Виталий Глагола сообщал, что Гига впал в кому. По его словам, об этом рассказали источники, близкие к семье артиста. Однако пиар-менеджер Степана Петровича обратилась к журналисту и требовала предоставить доказательства или удалить обнародованный материал и публично извиниться.