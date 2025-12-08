Степану Гізі ампутували ногу: у команді артиста прокоментували його стан

Уже кілька тижнів у мережі обговорюють народного артиста України Степана Гігу. Зокрема, стан його здоров'я.

Джерела 24 Каналу повідомили, що Степану Петровичу ампутували ногу вище коліна, він у важкому стані. Народний артист України перебуває в одній із львівських лікарень.

Наша редакція звернулась за коментарем до піар-менеджерки Степана Гіги Ірени. Вона подякувала за хвилювання, але наразі не стала ділитись подробицями про стан здоров'я співака.

На цей час усе, що можемо коментувати, вже оприлюднено на офіційних ресурсах Степана Петровича. Якщо буде нова інформація, одразу повідомимо публічно. І менше вірте чуткам,

– написала Ірена.

Коментар піар-менеджерки Степана Гіги / Фото 24 Каналу

Що цьому передувало?