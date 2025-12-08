Укр Рус
Show24 Украинские звезды Степану Гизе ампутировали ногу: в команде артиста прокомментировали его состояние
8 декабря, 11:43
2

Степану Гизе ампутировали ногу: в команде артиста прокомментировали его состояние

Мария Примыч
Основні тези
  • Источники 24 Канала сообщили, что Степану Гизе ампутировали ногу выше колена, и он находится в тяжелом состоянии во львовской больнице.
  • Пиар-менеджер Ирена не раскрыла подробностей о состоянии здоровья артиста, но призвала не верить слухам.

Уже несколько недель в сети обсуждают народного артиста Украины Степана Гигу. В частности, состояние его здоровья.

Источники 24 Канала сообщили, что Степану Петровичу ампутировали ногу выше колена, он в тяжелом состоянии. Народный артист Украины находится в одной из львовских больниц.

Смотрите также Дважды женился: что известно о личной жизни Степана Гиги, который борется за жизнь

Наша редакция обратилась за комментарием к пиар-менеджеру Степана Гиги Ирэне. Она поблагодарила за волнение, но пока не стала делиться подробностями о состоянии здоровья певца.

В настоящее время все, что можем комментировать, уже обнародовано на официальных ресурсах Степана Петровича. Если будет новая информация, сразу сообщим публично. И меньше верьте слухам,
– написала Ирэна.

Комментарий пиар-менеджера Степана Гиги / Фото 24 Канала

Что этому предшествовало?

  • 19 ноября в команде Степана Гиги сообщили об отмене ближайших концертов певца из-за болезни и срочной операции, но не раскрыли, что с ним произошло.

  • В заявлении говорилось о том, что состояние народного артиста Украины тяжелое, но стабильное. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь, но нужно время на восстановление и реабилитацию.

  • Впоследствии концертный директор Гиги Петр Добромильский рассказал, что певец в сознании, а рядом находятся сын и дочь. Он отметил, что скоро появится больше информации.